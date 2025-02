Luis Novaresio le declaró la guerra a Traniela Carle Campolieto, la primera piloto de avión trans: el polémico mensaje en su contra

Luis Novaresio salió al cruce de Traniela Carle Campolieto, la primera capitana transexual de Aerolíneas Argentinas. El conductor de A24 cuestionó a Traniela en X debido a las recientes declaraciones de la piloto sobre el colectivo LGTBIQ+.



Novaresio compartió en su cuenta de X un duro mensaje dirigido hacia Traniela Campolieto. En ese posteo, un usuario escribió: "Traniela era divertida cuando parecía un mamarracho auténtico, sin filtro. Ahora, que está en contra de las minorías sexuales, que quiere ser candidata de La Libertad Avanza y que sospechamos que es un fake llamado a hacer daño al colectivo LGBTQ+ perdió la gracia. Ya fue".

Luis Novaresio retuiteó un polémico mensaje. Foto: captura de X.

El comentario de X sobre Traniela que reposteó el experiodista de La Nación+ tiene contexto. En los últimos días, en las redes circuló la versión de que gobierno evalúa ofrecerle a Traniela Carle Campolieto un lugar en la lista de la provincia de Buenos Aires. La Libertad Avanza estaría en la búsqueda de perfiles outsiders y considera que la candidatura de la piloto trans ayudaría a desestimar críticas progresistas. Esta versión no fue aclarada ni por la propia Traniela ni por ninguna voz oficial del gobierno.

Lo que Luis Novaresio no le perdona a Traniela Carle Campolieto

El encono de Luis Novaresio con Traniela viene de principios de febrero, en ocasión de la marcha LGBT+ organizada por el colectivo tras la polémica conferencia del presidente Javier Milei en Davos. En ese entonces, Novaresio convocó a la movilización y Traniela, al contrario, calificó de "fascistas" a los que adherían a la convocatoria.



En declaraciones a la agencia Noticias Argentinas, Traniela llegó a afirmar que el evento era "una distracción de temas más importantes" y lo consideró "una agenda lobbista". También sostuvo que dentro del colectivo había sido "discriminada y menospreciada por meses".

Luis Novaresio le declaró la guerra a Traniela. Foto: @traniela_capitanatrans



"Están las entrevistas en YouTube. Fue muy chocante salir del closet y encontrarme con un colectivo de esta manera. Me amenazan y me insultan por no ir. ¿Qué es la marcha? Una agenda lobbista. Hay mucha gente que también es del colectivo y que no va", expresó Campolieto.



La piloto también se refirió a las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, indicando que su discurso tuvo "menciones desafortunadas" pero que "otras cuestiones estuvieron bien". Asimismo, reiteró su intención de convertirse en CEO de Aerolíneas Argentinas y no descartó una reunión con el mandatario.



Luis Novaresio manifestó públicamente su apoyo a la marcha de comienzos de mes que reunió a miles de personas en la zona de Congreso, en contraposición con las críticas de Campolieto. El periodista siempre fue un defensor de los derechos del colectivo LGTBIQ+ y, en varias ocasiones, ha cuestionado posturas que considera perjudiciales para la comunidad.