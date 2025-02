Antonio Laje estalló contra los sonidistas de su programa tras los graves errores en la entrevista con Javier Milei

Antonio Laje fue una de las figuras que llegó a A24 en medio de todo el traspaso de periodistas que se realizaron durante el verano. Lo cierto es que arrancó con todo entrevistando a nada más ni nada menos que a Javier Milei, presidente de nuestro país y los problemas aparecieron.

Cuando el mandatario comenzó a hablar y a contestar las preguntas del conductor, había partes en las que se le cortaba claramente el audio y la frase no se podía escuchar completa. Sin embargo, cuando Laje realizaba las preguntas se escuchaba sin problemas y esto llamó la atención del comunicador.

Luego de esto, Antonio se tomó unos minutos del programa y estalló de furia contra los sonidistas de A24: "Quiero contar un poquito lo que pasó ayer. Me parece que le debemos explicaciones a todos los televidentes y a toda la gente que nos acompaña", comenzó diciendo.

"Empezamos ayer (con el programa), siempre todos los estrenos tienen problemas... Ayer tuvimos muchos problemas. Lo que pasó ayer no puede pasar y lo que pasó no tiene ninguna disculpa porque no tenía que haber pasado, mucho menos en una entrevista con un presidente", subrayó claramente enojado.

El fuerte enojo de Antonio Laje tras la entrevista con el presidente:

En el final, contó que "yo me enteré cuando terminó el programa que había habido problemas y cortes de audios extremadamente raros. Yo no tengo todavía respuestas porque nadie vino a decirme 'pasó esto'. En algún momento supongo que alguien podrá contarnos qué pasó". Algo que también le llamó la atención a Laje fue que el estudio estaba "sobrepasado de gente"