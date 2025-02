Jésica Cirio se habría ido de la casa donde vivía con Elías Piccirillo y estalló el escándalo

El escándalo en el que se encuentra Elías Piccirillo llegó al ámbito familiar. Semanas atrás, Paula Varela expresó en sus redes sociales hace unos días que existiría una crisis entre ellos y dejó en claro que se comunicó con Jésica Cirio, quien lo desmintió rotundamente.

"Me acaban de informar la separación de Jésica Cirio y su marido. La fuente que me lo comunicó es de extrema confianza, por eso me animo a decirlo", expresó la periodista en su cuenta de Instagram. Pero esto no fue todo y agregó que "me comunico con Jésica y se lo agradezco porque no le contesta casi a nadie. La esperé y al ratito me contesta 'no, no estoy separada'", contó.

Luego, agregó que "Yo le dije que la información que tengo es de gente con la que vos has hablado. Yo cuento lo que me cuenta Jésica y si es una crisis ojalá pase rápido y si no se confirmará esta separación". Sin embargo, en Intrusos volvió a hablar del tema y confesó que la modelo habría armado las valijas y se fue de la casa.

"Con respecto a la separación de Jésica Cirio. Su ex en este momento, obviamente sigue casada, está en una causa y eso llevó a la separación a que Jésica lo echara de su casa. Me acaban de contar que Jésica abandonó la casa por miedo a los allanamientos y el secreto de sumario se abriría en estos días.

Jésica Cirio habría abandonado la casa donde vivía con Elías Piccirillo:

La periodista además confirmó que Cirio se retiró del hogar y se fue a Costa Esmeralda: "Se fue un tiempo y se habría ido este fin de semana por miedo a los allanamientos", confesó. Por el momento ella no habló al respecto más que ese pequeño diálogo con Paula Varela.