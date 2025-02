Jésica Cirio estaría separada de Elías Piccirillo tras el escándalo

Semanas atrás salió a la luz un polémico audio de Elías Piccirillo, esposo de Jésica Cirio. Esto se difundió luego de que la polícia detuvo a Francisco José Hauque, empresario vinculado a la estafa piramidal de Coinx World y quien dio el nombre del marido de la modelo.

Mientras se encontraba junto al personal policial, que le encontró droga, dinero y un arma, la esposa de Hauque dio el nombre de Elías: "Es obvio que está todo armado. Es obvio que fue Elías para no pagarte lo que te tiene que pagar". Luego se conoció que era Picirrillo el famoso "Elías".

En el audio que se difundió se lo escucha al marido de Jésica decir que "yo te lo di hace poco esos 6 palos. Te di primero uno, dos. Después me devolviste...". A las críticas se sumaron el periodista Jonatan Viale y Tomás Dente quienes no dudaron en expresar su repudio.

En las últimas horas, Paula Varela, conocida panelista y periodista de espectáculos contó que Elías y Jésica se habrían separado: "Me acaban de informar la separación de Jésica Cirio y su marido. La fuente que me lo comunicó es de extrema confianza por eso me animo a decirlo".

Jésica Cirio estaría separada de Elías Piccirillo:

La periodista expresó que se comunicó con Jésica y ella le respondió que "me comunico con Jésica y se lo agradezco porque no le contesta casi a nadie. La esperé y al ratito me contesta 'no, no estoy separada'. Yo le dije que la información que tengo es de gente con la que vos has hablado. Yo cuento lo que me cuenta Jésica y si es una crisis ojalá pase rápido y si no se confirmará esta separación".