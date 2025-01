Chau Wanda Nara: L-gante disfruta de su soltería y se mostró con una joven en bikini bailando

Wanda Nara y L-Gante vivieron una relación llena de amor y pasión. Varios aseguraron que la modelo recuperó la felicidad en su vida tras haberse separado de Mauro Icardi. Sin embargo, el pasado domingo 5 de enero, la pareja sorprendió a todos al anunciar su separación. La conductora y el cantante de cumbia 420 lanzaron dos comunicados distintos sobre su ruptura a través de sus historias de Instagram.

"Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión, hoy mis hijos me necesitan y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", expresó la presentadora; mientras que el músico escribió: "Esta novela ya fue. Termínenla sin mi. Si se les ocurre preguntar, no busco, ni me hace falta dar aclaraciones ni explicaciones".

La historia que compartió el artista en Instagram.

Y, en un abrir y cerrar de ojos, L-Gante ya rehizo su vida. Este jueves, se volvió viral un video del cantante junto a una joven en bikini, bailando.

Mirá el video de L-Gante bailando con una joven

La chica de las imágenes es una influencer llamada Dakota, quien en Instagram (@Dakotagotth) cuenta con más de 159 mil seguidores y se define como una "amante de las aventuras y nuevas experiencias". Fue la propia Dakota quien publicó en sus historias de Instagram el video bailando en un boliche junto al artista.

Dakota tiene cientos de seguidores en Instagram. Créditos: Instagram Dakotagotth.

¿Qué dirá Wanda?