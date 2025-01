La foto de Cande y Juanita, las hijas de Marcelo Tinelli, al sol y en microbikini

Cande Tinelli es una de las influencers más queridas y polémicas en redes sociales, y no solo por compartir sus secretos de belleza. En esta oportunidad, la cantante y diseñadora dejó ver a través de Instagram cómo disfruta del verano en Punta del Este, donde se encuentra con su papá, Marcelo Tinelli, y sus hermanas Mica y Juanita.

A pocos días del estreno del reality de su familia, que promete ser un gran éxito en las plataformas de streaming, Cande y sus hermanas siguen dando de qué hablar. El programa, que se centra en la vida cotidiana de los Tinelli, promete mostrar los roces y conflictos, especialmente con la llegada de Milett Figueroa a la familia, algo que no cae del todo bien entre las chicas. En las promociones del reality, ya se vio la incomodidad de Cande, Juanita y Mica con algunas actitudes de la modelo, generando gran expectativa entre el público.

Mientras tanto, las hijas de Marcelo encendieron las redes con dos fotos impactantes. En una de las imágenes más comentadas, Juanita aparece tumbada junto a Cande, bajo el sol, y le hace un gesto juguetón que rápidamente se viralizó. La espontaneidad y la complicidad entre ellas fueron lo que más atrajo a los seguidores, quienes no tardaron en reaccionar.

Las hijas de Marcelo Tinelli disfrutan del verano en Punta del Este. Fotos: Instagram @candelariatinelli.

No es la primera vez que Cande y Juanita generan revuelo en Instagram. La esposa de Coti Sorokin ya había causado furor con un bikini celeste que robó miradas, y Juanita también deslumbró a todos con una producción para una conocida marca de lencería. Sin lugar a dudas, las hijas de Marcelo Tinelli siguen siendo un fenómeno en la web, mostrando lo mejor de su vida personal y haciendo que cada publicación sea un éxito.

Mica, Cande y Juanita arrasarán en Los Tinelli

Mica, Cande y Juanita Tinelli no tuvieron problemas para expresar su malestar en un reciente adelanto del reality familiar, que rápidamente se viralizó en las redes. En el video, las tres hermanas criticaron a Milett Figueroa, la novia de su papá, especialmente durante su visita a Punta del Este.

Mica fue una de las primeras en alzar la voz. No pasó por alto un gesto de la peruana en medio de la comida y no dudó en señalar que su actitud no le pareció apropiada. "Se pone a apretar en medio de la mesa", comentó.

Cande, fiel a su estilo irónico, reaccionó a una frase de Milett, quien había dicho sentirse parte de la familia. "Qué bueno que se sienta tan rápido parte de la familia", soltó, generando una lluvia de comentarios en las redes. Por su parte, Juanita también se mostró molesta y dijo: "Si estoy en una familia nueva, están todos sus hijos, lo primero que quiero hacer es buena letra, no me voy a quedar encerrada en el cuarto".