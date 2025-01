El sweater con agujeros que usó el hijo de Marcelo Tinelli, Francisco, y llamó la atención de todos

Francisco Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli, volvió a ser el centro de atención, aunque esta vez no por su música ni su carrera como diseñador, sino por una prenda que lució en una foto junto a su padre. Fran Tinelli llamó la atención de sus seguidores gracias a un lujoso sweater.

Marcelo Tinelli publicó una foto junto a Francisco donde el hijo del conductor del Bailando posó con un sweater gris con agujeros y descosido, una pieza que ha sido tendencia en los últimos años en los países con mayor influencia en el mundo de la moda.

Fran Tinelli, hijo de Marcelo Tinelli, llamó la atención por su lujoso sweater. Fuente: Instagram @marcelotinelli.

Este tipo de ropa, conocida por su aspecto "destruido", se popularizó durante 2023. Están tejidos con lana virgen italiana y cuyo precio ronda en los 1.150 dólares. La prenda de Francisco Tinelli, el mayor de los hijos varones de Marcelo Tinelli, generó debate en las redes sociales, algunos usuarios cuestionaron su estética "descuidada", mientras que otros defienden la propuesta como una expresión artística dentro del mundo de la moda.

En el post de su padre, Fran Tinelli combinó el sweater con jeans negros, consolidando su imagen de joven con estilo. A pesar de no ser muy activo en redes, cada vez que aparece en Instagram se muestra con prendas de última moda. Esta elección de look demuestra no solo su interés por las tendencias, sino también su capacidad para generar conversación en el mundo virtual.

Fran no es el único heredero del conductor del Bailando que llama la atención en las redes. Días atrás, el topless de Juana Tinelli, la hija de Marcelo Tinelli, en sus vacaciones en José Ignacio encendió Instagram.

El motivo por el que Fran, hijo de Marcelo Tinelli, no quiso participar de Los Tinelli

Francisco Tinelli es el único de los hijos adultos de Marcelo Tinelli que decidió no participar en Los Tinelli, el reality de Amazon Prime que se estrenará el 17 de enero del 2025.

Fran Tinelli no quiso participar de Los Tinelli, el reality que se verá por Amazon Prime. Fuente: captura de TV.

El propio Marcelo Tinelli explicó que Fran no quiere estar en el reality para mantener un perfil bajo. Aunque Francisco Tinelli creció en un entorno mediático y estuvo expuesto a las cámaras desde joven, el diseñador y músico tiene un claro interés por evitar la exposición pública a los niveles que promete tener la serie de Amazon que mostrará la intimidad de su familia. De hecho, tomó la decisión de eliminar las publicaciones de Instagram que compartía previamente, principalmente sobre su etapa como modelo.

A pesar de su vínculo con la industria del entretenimiento, con un interés particular en la música electrónica y su incursión como DJ, Francisco Tinelli expresó en más de una oportunidad que prefiere mantenerse en un segundo plano.