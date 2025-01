El curioso juguete sexual en Gran Hermano que llevó una de las nuevas participantes del certamen

Además de las complejas estrategias y de los inesperados cambios de participantes, Gran Hermano siempre deja temas de conversación. Un ejemplo muy claro de esto es el curioso juguete sexual que llevó una de las nuevas participantes del certamen, objeto que ya ha generado todo tipo de reacciones entre el público.

El usuario de X @eeemiliano compartió un breve video que muestra a Katia La Tana, recién llegada a la casa en reemplazo de Keila Sosa, mientras desempaca sus cosas en compañía de algunos de sus "hermanitos". En medio de la conversación alguien le preguntó si la dejaron entrar todo, ante lo cual ella dio una particular respuesta: "No, pero me dejaron traer un amigo".

La curiosidad del resto fue más y le preguntaron de qué se trataba, pero la flamante incorporación de Gran Hermano dijo entre risas: "No lo voy a mostrar". En ese momento, Sandra se percató de que se trataba de un juguete sexual, lo que desató una ola de reacciones entre las demás mujeres que se encontraban en la habitación. El remate final de La Tana fue contundente: "Somos humanos, ¿cómo hacemos sino?".

Por supuesto que la cosa no terminó allí, ya que el "chisme" corrió rápidamente hacia el resto de los concursantes que estaban en el jardín. Las risas cómplices y la curiosidad por conocer a este particular objeto se adueñaron de todos dentro de la casa.

Quién es Katia La Tana, la nueva participante de Gran Hermano

El solo hecho de que haya ingresado en una motocicleta hace suponer que Katia La Tana dará mucho que hablar durante su participación y mejorará los números del reality, pero hasta ahora pocos saben sobre la vida previa de la nueva participante de Gran Hermano.

Katia La Tana ingresó a Gran Hermano el pasado lunes 6 de enero.

Su nombre de pila es Katia Fenocchio, tiene 33 años y trabaja como repartidora en La Matanza, partido de donde es oriunda. No obstante, también trabaja como peluquera, vendedora y tatuadora; mientras que en sus ratos libres se desempeña como influencer.

Su hija fue fundamental para ella, ya que es ella quien influyó directamente en la decisión de presentarse en el casting. Según sus propias palabras, su deseo de ser parte de este reality show tiene como objetivo "darle la vida que se merece".