Santiago del Moro dio a conocer una imagen de la misteriosa participante que reemplazará a Keila Sosa en Gran Hermano

Santiago del Moro presentó en un vivo la foto de la que sería la próxima integrante de Gran Hermano, la cual entraría para reemplazar a Keila Sosa, tras conocer la imagen, los seguidores del programa se expresaron al darse cuenta de qué se trataba realmente.

También en su cuenta oficial de Instagram, Santiago del Moro compartió la misma imagen que en el vivo, la cual retrata con un halo de misterio, una silueta de mujer luciendo sexy sobre una moto con el texto: "Mañana ella".

La imagen que compartió Santiago del Moro de la que sería la nueva integrante de la casa. Foto: Instagram @santidelmoro

Los fans y seguidores de Gran Hermano, ávidos de información, se encargaron de rastrear la foto y se llevaron la sorpresa de que la imagen había sido sacada de Google lo que hizo explotar los comentarios de los usuarios en las redes: "Mañana ella', le dice del moro a la generación más desconfiada y con más herramientas digitales en mano de la historia". "SANTIAGODELMORO dice que mañana entra ella pero es una foto sacada de Google. Qué japaleta todo este año". "De donde la sacaron a esta? a ya se Google!", fueron algunos de los comentarios de los internautas.

Recordemos que Keila Sosa fue expulsada de la casa por no soportar el aislamiento debido a que extrañaba mucho a su familia, por lo que la voz de Gran Hermano se hizo presente enfatizando: "Quiero que en este mismo momento te despidas rápidamente de tus compañeros y te dirijas hacia la puerta giratoria para abandonar la casa"

El dueño de casa, como le dicen, habló con la participante sobre lo que le estaba sucediendo, parte del mensaje expresaba: “Keila, ya hablamos no hace muchos días atrás sobre tus reiteradas quejas con respecto a más de una cuestión que espero que hayan sido aclaradas. Me comentaste que sos consciente de esta situación y que dormís más de lo que te gustaría o que no te sentís a gusto con la estadía”.

Santiago del moro anunció en un vivo de Instagram este lunes que ingresaría una nueva participante femenina para reemplazar el lugar que dejó vacante en el juego la recientemente expulsada participante.