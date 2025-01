Yuyito González volvió a posar con un sensual traje de baño y se volvió viral

Amalia Yuyito González fue noticia semanas atrás luego de compartir en sus redes sociales las bikinis que usará para esta temporada de verano. Pero eso no fue todo, ya que Javier Milei no tardó en reaccionar al posteo de su pareja y esto llamó la atención de sus seguidores.

Luego del clip, Yuyito, se volvió viral y los famosos no tardaron en dejar sus opiniones respecto a ella. Costa, panelista de "Cortá por Lozano", subrayó que "no me parece que en el lugar que ella está ocupando tenga necesidad de hacerlo en este momento. Pero cada una sabe cómo llega a fin de mes".

Por otro lado, Robertito Funes, expresó: "Que haga de su vida lo que quiera, no me molesta. Si al presidente le gusta Yuyito está bien, porque por algo la eligió... No es que se eligió a la madre Teresa de Calcuta. Hay ciertos protocolos que no le habrán dicho 'che tapate un poco sos la novia del presidente'".

Impecable look de Yuyito González. Foto: Instagram/ yuyitogonzalezok.

Lo cierto es que Amalia hizo oídos sordos a estas críticas y en las últimas horas compartió a través de sus redes sociales el nuevo look que se probó. En las imágenes que compartió se la pudo ver con una malla enteriza que es de la colección de Flavia Palmiero, además completó el look con unos lentes de sol.

El traje de baño Animal Print de Yuyito. Foto: Instagram/ yuyitogonzalezok.

Yuyito, estuvo en el foco de la polémica y hace pocos días fue la propia Fátima Flórez quien expresó que la conductora no tiene el título de primera dama, ya que no está casada con Javier Milei y además subrayó que "Yo creo que cada uno está enfocado en sus cosas, pero a la gente le gustaba mucho esta pareja, me lo dicen todos los días en el teatro ‘que vuelva con vos", respecto a la relación que mantuvo con el presidente.