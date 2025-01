Moria Casán contó la verdad detrás del distanciamiento con Susana Giménez

En el programa de Intrusos (América TV) de este lunes, fue entrevistada La One, Moria Casán, que con su clásica lengua karateka habló de todo y contó la realidad qué existe detrás de su relación con Susana Giménez.

En diálogo con Intrusos, desde Mar del Plata, Moria se refirió a su relación con Susana exponiendo: "Vino a ver Brujas (Susana) y varios espectáculos míos, la que nunca la fue a ver soy yo". Evocando el recuerdo del escándalo con el padre Grassi, la diva continuó: "Cuando pasó el quilombo del padre Grassi que nadie quería ir (a su programa), yo fui. Un lunes me llaman desesperados que nadie le quería hacer el sketch y yo fui, soy generosa".

Dejando desacreditado el rumor que da por hecho el enfrentamiento de Moria Casán con Susana Giménez, la One reveló cuál es la realidad detrás de su relación con la diva de los teléfonos: "Con Susana tengo la mejor pero ella es una mujer que está anclada en los 80, yo soy aggiornada a otra cosa".

Moria Casán habló con Intrusos sobre su relación con Susana Giménez

La diva aclaró con mucha seguridad como se lleva con Susana Giménez esgrimiendo: "Nunca me pelee, nos llevamos divino, lo que pasa es que a veces no tiene sentido del humor y yo a veces en un tuit mando cosas que son picantes".

Para concluir con el tema, Moria explica lo que generaron sus dichos contra la figura de Telefe expresando: "Tengo un modo sarcástico que tal vez le molesta. Yo tengo humor y cabeza para hacer chistes, si le ofende I'm sorry (lo siento) Susi, no estoy peleada con ella".

Cabe recordar que la diva de los teléfonos se refirió hace un tiempo a los rumores de enfrentamiento con Moria Casán, en diálogo con LAM, previo al estreno de Piel de Judas, Susana confesó: “Trabajamos muchos años juntas, pero después Moria después se peleó conmigo, no entiendo por qué. De repente le agarró algo, pero no ganás nada peleando, las peleas son ridículas. Me acuerdo del trabajo que hicimos juntas y lo bien que lo pasábamos, nunca un sí ni un no. Ella siempre hacía pareja con el Chancho, yo le pedía al productor que yo no quería, porque era mal compañero, las trataba mal a las mujeres y eso me daba un odio”.