El chofer de Jorge Lanata contó toda la verdad del supuesto escándalo en el velorio

Hace una semana que los diferentes programas de televisión daban la triste noticia del fallecimiento de Jorge Lanata luego de estar seis meses internado en el Hospital Italiano. El periodista murió el 30 de diciembre producto de una falla multiorgánica y la interna familiar está que arde.

Ángel de Brito había compartido en su programa de streaming un supuesto escándalo que habría ocurrido en el velatorio de Jorge y que incluía a las hijas del comunicador, a Elba Marcovecchio y a Facundo, chofer de Lanata y gran amigo: "El velatorio fue complicado y convulsionado, estaba dividido en dos sectores, en uno estaban las hijas con sus madres y del otro lado estaba Elba con sus dos hijos que no paraban de llorar", comenzó diciendo en su momento.

Luego agregó: "Acordaron Elba y las hijas hacerlo a cajón cerrado y hubo un pequeño escándalo porque Facundo, el chofer de Lanata, pedía que abran el cajón porque él quería constatar que el cuerpo estuviera ahí". Lo cierto es que en "Puro Show", la nueva apuesta de El Trece, el chofer de Jorge rompió el silencio.

En el inicio de la charla, Facundo expresó: "Me cuesta pensar que no lo voy a volver a ver". En ese mismo momento sostuvo que le tiene un gran cariño a las hijas de Jorge y le tiró un palito a Elba: "Elba no es mi amiga, yo respondo a Jorge Lanata", subrayó contundente.

El chofer de Jorge Lanata contó lo que pasó en el velorio del periodista:

El periodista le consultó por el supuesto escándalo en el velorio y él contó lo que realmente pasó: "Sentí mucha bronca por lo que dijeron, volví de despedirme de Jorge y me tuve que comer eso", comenzó. Luego agregó que "una vez que Elba se retiró entré yo solo y le dejé un obsequio en el chaleco".

Facundo se dio el tiempo y disparó contra Ángel de Brito: "Antes de decir semejante barbaridad me hubiese gustado que me lo diga porque me mandó a escribir varias veces por otros temas... Entonces hubiese estado bueno que antes de decir semejante barbaridad, por lo menos chequeen la información si era cierta o no", cerró.