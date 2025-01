Las 7 amantes de la expareja de Ingrid Grudke

En el programa encabezado por Karina Mazzocco el pasado viernes, se conoció información sobre la dura separación de Ingrid Grudke con la pareja que mantuvo durante 7 años. El periodista Luis Bremer contó datos inquietantes acerca de las múltiples infidelidades que su actual expareja, Martín Colantonio, cometió con 7 amantes distintas.

El panelista del programa de chimentos de América TV, contó que la físicoculturista descubrió que el empresario la engañó con una amante que resultó ser su sobrina política. La modelo fue advertida por una empleada que vio algo raro. Luego confirmó sus sospechas al ver las imágenes de la cámara de seguridad de su edificio donde su sobrina y su pareja se besaron en el ascensor.

"En el camino a enfrentar a su pareja y a su supuesta amante también recibió otro chat donde le aclaran que Martín no tendría una sola amante sino algunas más", relató el periodista especializado en espectáculos, a lo que agregó que entre las amantes se encuentra una ex empleada de uno de sus gimnasios que fue entrenadora de Ingrid Grudke y además 5 mujeres que serían amantes casuales.

Las múltiples amantes del ex de Ingrid Grudke

A través de un mensaje de audio que Ingrid Grudke envió a la producción del programa A la tarde (América TV), se la pudo oír triste expresando: “Hace tres meses que me separé, y me cuesta mucho hablar del tema, todavía para mí es muy doloroso. Hay cosas que no entiendo y estoy trabajando para estar mejor. Tengo que seguir trabajando, le estoy poniendo todas las ganas para seguir trabajando, eso me entretiene un montón. Mi familia y amigos íntimos me están acompañando”

La modelo tras el engaño de Martín Colantonio con su amante continuó: “Me separé y no estaba en mis planes. Creí que tenía una pareja para mucho tiempo, pero bueno…por cosas del universo se terminan”.