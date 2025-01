Una obra se despide en Villa Carlos Paz: "No se cumplieron las expectativas"

Este domingo será la última función de P.O.C.O., la comedia protagonizada por Beto César, Paula Volpe, René Bertrand y Belén Giménez, que se presenta en el Teatro del Sol en Villa Carlos Paz.

La noticia fue confirmada por Beto César y Paula Volpe en una entrevista brindada a Intrusos, donde explicaron las razones detrás de esta decisión.

Según lo expresado por los protagonistas, la obra no logró alcanzar los objetivos previstos. "No se cumplieron las expectativas, y no podemos extendernos más", comentó Beto César. En tanto que, Paula Volpe, indicó que no podrá asistir a la ceremonia de los premios Carlos, que se celebrará el lunes 3 de febrero, debido a que tiene previstos compromisos y un viaje.

Lo curioso es que la comedia P.O.C.O. tiene una nominación a los galardones otorgados por la Municipalidad, por mejor diseño de escenografía.

La comedia, escrita por Guillermo Camblor y dirigida por René Bertrand, ofrecía funciones los miércoles y jueves a las 22:30, mientras que de viernes a domingos comenzaba a las 23:45. La producción estuvo a cargo de José Luis Letona y el propio Bertrand, quienes apostaron por una propuesta humorística que, aunque prometedora, no logró el éxito esperado.

Este cierre anticipado causó sorpresa en una temporada teatral con más de 100 obras en la cartelera, muchas de las cuales solo realizan una o dos funciones y continúan de gira por el país. En tanto que, según el jurado de los premios Carlos, cerca de unas 70 son las que realizan funciones semanalmente en algunas de las salas teatrales de la villa.