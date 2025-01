Morena Rial hizo una tajante publicación criticando duramente a la justicia luego del escándalo por su detención

Una vez más Morena Rial generó revuelo mediático al hacer un contundente descargo en sus redes sociales, en este caso lo hizo en contra de la justicia, con un peculiar mensaje reclamando que no le permiten a su abogado, Alejandro Cipolla, realizar correctamente sus labores luego del episodio policial que derivó en su detención días atrás.

Usando como de costumbre sus historias de Instagram, Morena Rial expuso su descontento por el trato que están teniendo las autoridades con su representante legal, que desde luego la complican, es así que comenzó disparando: "Sigo sin entender por qué la Justicia de San Isidro, de forma autoritaria no permite que mi abogado, Alejandor Cipolla, pueda tomar vista de todas las actuaciones".

Captura de video de la cámara de seguridad en la que se ve a Morena Rial conduciendo el auto con pedido de captura. Foto: Captura América TV

Finalizando su reclamo originado por las consecuencias de su detención, hizo referencia a la desventaja que corre por ser una persona pública, por lo que infiere que estarían sacando algún tipo de rédito con la exposición, por ello expresó: "¡Creo que la Justicia, por mi condición de personaje público, estaría tratando de inventar cualquier cuestión para poder hacerse conocidos!".

El particular descargo de morena Rial en contra de la justicia. Foto: Instagram @moreerial

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar, allí se volcaron los internautas ávidos de emitir su opinión al respecto por lo acontecido con Morena Rial, algunos de ellos exclamaban: "¿De dónde la sacaron a esta? ah ya sé de dónde, de tal palo...". "Esta bien lo q dice… su condición de ser conocida por ser chorra!!!!". "Hasta la justicia se quiere colgar de More, país generoso!". "La justicia quiere hacerse conocida…LA JUSTICIA QUIERE HACERSE CONOCIDA. Juro que no creí vivir para ver esto". "De profesión, FANTASMA". "Se cree una estrella y está estrellada".

Sin dudas, esta llamativa publicación de Morena Rial desconcierta tanto como la que realizó días atrás, luego de su bochornosa detención, al promocionarse como una suerte de especialista en marketing digital con un escueto mensaje en una de sus historias. "Para propuestas comerciales, para potenciar tu marca o cuenta. Hablar por DM", así rezaba el texto con su particular forma de generar una tracción de potenciales clientes a su emprendimiento.