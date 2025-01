La hermana de Mauro Icardi se refirió a Wanda Nara de una forma contundente luego de la reunión familiar en Rosario con la China Suárez

Una de las hermanas de Mauro Icardi hizo contundentes referencias sobre Wanda Nara, esto sucede justo cuando la relación entre el futbolista y la empresaria se encuentra en un punto álgido del conflicto mediático y legal en el la China Suárez también participa luego de confirmar su relación con el delantero.

Recientemente, en un programa de Cadena 3 de la ciudad de Rosario, Aldana Icardi anunció su que comenzaría su carrera política, en esa entrevista, la hermana del jugador contó su opinión tras el pasado fin de semana en el que su hermano Mauro Icardi presentó a la China Suárez como su novia ante toda su familia, reunión que compartieron en redes sociales mostrando fotos de los integrantes interactuando cordialmente.

Mauro Icardi y la China Suárez, más enamorados que nunca. Foto: Instagram @sangrejaponesa

En una de sus declaraciones Aldana Icardi hizo referencia a la relación que tiene con su hermano Mauro, despejando el rumor de una supuesta pelea con el delantero, allí comentó: “Respecto a lo de Mauro, somos todos adultos. Él es una figura pública, a mí no me corresponde intervenir en su privacidad, menos cuando hay niños, que se llevan la consecuencia del show. Nos llevamos bárbaro, nunca hubo pelea, por ende, no existió reconciliación”.

Reunión familiar en Rosario. Foto: Instagram @mauroicardi

Respecto al vínculo que Mauro Icardi mantiene con la actriz, la hermana del futbolista señaló: “A la China la conocí este fin de semana, estuvieron en Rosario y comimos un asado. Es una relación como cualquiera que tiene un familiar en el extranjero. El ruido de alrededor es otra cosa. Tenemos todos buena relación. No es todo tan como se cuenta". Para concluir, en referencia a Wanda Nara, de una manera contundente aseguró: "Wanda será familia siempre”.

Cabe recordar que se había rumoreado que en el viaje que realizó Mauro Icardi con su novia a Rosario, había una intención de parte de la China Suárez de que su pareja limara asperezas con la familia reencauzando su vínculo, además de ser presentada oficialmente como la actual pareja a pesar de todos los escándalos y tensiones que públicamente se conocen entre Wanda Nara y ellos.