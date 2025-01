Dua Lipa y Callum Turner, su novio, bailaron bajo la torre Eiffel y se volvió viral: el video que enamoró a todos

Dua Lipa volvió a dejar en claro que está muy enamorada de su novio, el actor y modelo británico Callum Turner. La pareja protagonizó un romántico momento en París con un video que rápidamente fue viral en redes sociales. La cantante y su novio, quienes se encontraban en la ciudad francesa por la Semana de la Moda de París, fueron captados bailando y abrazándose a los pies de la Torre Eiffel.

El video de Dua Lipa junto a Callum Turner en la Torre Eiffel se asemeja una escena sacada de una película romántica. Los seguidores de la cantante y el actor admiraron la conexión que existe entre ellos. Además, en X e Instagram circularon fotos de la pareja abrazada en las escalinatas de la explanada del Trocadero, justo frente a la emblemática torre de la capital francesa.

¿Dua Lipa se comprometió con Callum Turner?

El video y las fotos de Dua Lipa junto a su novio en la Torre Eiffel acrecentaron los rumores sobre el compromiso de la pareja. La prensa europea especula con la posibilidad de que el noviazgo, iniciado a comienzos del 2024, haya ingresado en otra fase. Un reciente informe del diario británico Daily Mail recoge testimonios del entorno de ambos. Sus allegados confirmaron que entre la cantante y el actor ya existe un compromiso.

Dua Lipa y su novio fueron vistos muy enamorados en París. Fuente: X.

Las versiones, además, se justifican por un anillo en el dedo anular de la cantante británica, autora de hits como Future nostagia. En varias publicaciones de redes sociales, la cantante parecía ocultar su mano izquierda, lo que aumentó el interés entre sus seguidores. La pareja continúa mostrando su cariño en público y alimentando la idea de que estarán juntos por mucho tiempo.

Dua Lipa y Callum Turner se besaron y bailaron frente a la Torre Eiffel. Fuente: X.

Durante su visita a París, Dua Lipa asistió al desfile de Chanel en la 'Paris Fashion Week', donde lució un conjunto total black con un toque sofisticado. Callum Turner estuvo presente en otras presentaciones, como la de Louis Vuitton.



Callum Turner, el novio de Dua Lipa, es un joven actor londinense con una carrera de más de una década tanto en cine como en televisión. Su última película fue The boys in the boat, que lo tuvo como protagonista. En este film se dio el lujo de ser dirigido por George Clooney.