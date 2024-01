¡In fraganti! Las fotos de Dua Lipa a los besos y caricias con su nuevo novio, Callum Turner

Luego de un período de idas y vueltas, rumores y dichos que circularon, ahora es una realidad que todo el mundo pudo ver. Dua Lipa ya no se oculta y se muestra a los besos con su nuevo novio, Callum Turner, totalmente risueña y enamoradísima.

Toda esa incertidumbre que rodeaba a la artista londinense de 28 años, la cual está viviendo un momento profesional espectacular, se disipó con las fotos que publicó el medio Page Six. En estas imágenes, la pareja luce como una que está en sus inicios, muy acaramelados y sonrientes, viviendo su momento juntos.

Lipa y Turner fueron vistos el pasado miércoles por la noche en Los Ángeles, en el after party del preestreno de Masters Of The Air, la serie que tiene al actor británico de 33 años entre sus protagonistas. La cosa parece ir en serio, según lo que dicen los allegados a la pareja, y queda bien claro por cómo se mostraron sin tapujos.

Cabe recordar que la cantante viene de una relación con el director de cine francés Romain Gavras, la cual se oficializó a mediados del año pasado durante el Festival de Cannes y que duró ocho meses, terminando de una manera en la que solo ellos conocen los términos.

En el caso de Callum, estuvo en pareja con Vanessa Kirby, la actriz que interpretó a la princesa Margarita en The Crown, y terminaron su noviazgo en 2020. Según lo que trascendió, sus carreras ascendentes los hizo pasar cada vez menos tiempo juntos, marcando una distancia que se volvió insalvable.

Ahora, el amor está en el aire donde sea que Dua Lipa y Turner se encuentren. Es que al ser un nuevo romance, todo es más intenso, demostrando lo “locos que están el uno por el otro”, según indicaron las fuentes consultadas.

De más está decir que las imágenes son más que elocuentes, y confirman un rumor de pareja que no tuvo mucho tiempo de macerarse. Ella está viviendo un momento fenomenal con su música, él está presentando el proyecto en el que está trabajando con mucha dedicación, y juntos están viviendo el verano de sus vidas, al menos en este momento.