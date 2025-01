Yanina Latorre respondió furiosa tras ser acusada de cobrar 20 mil dólares para destruir a Wanda Nara

Aunque está de vacaciones en Miami, Yanina Latorre no se queda atrás con todo lo que ocurre en Argentina con Wanda Nara. Este jueves, en vivo por LAM (América TV) , Ángel de Brito atendió un repentino llamado telefónico de la conductora de Bake off (Telefe), mientras el exitoso programa de chimentos estaba al aire. El llamado de la empresaria al conductor se centró en hacer un contundente descargo por la información acerca del mal momento que atraviesacon Mauri Icardi, y entre varios detalles, mencionó que hay una periodista que cobra veinte mil dólares para destruirla.

“Hay un montón de gente del ambiente que está cobrando mucho dinero para hablar mal de mí”, apuntó Wanda Nara en los primeros minutos de la comunicación. A lo que sumó la información más picante sobre el monto que cobraría una periodista contratada por Mauro Icardi. “Sé de una periodista que está cobrando 20 mil dólares por mes de Mauro para destruirme a mí; y cuando no es ella y hay cosas que no puede poner, tiene otra persona, y están los dos denunciados”, advirtió la empresaria.

Yanina Latorre respondió furiosa en sus redes por las acusaciones de Wanda Nara. Foto: Captura Instagram @yanilatorre

A los pocos minutos del lapidario llamado de Wanda Nara en vivo, la cuenta de Instagram de Yanina Latorre empezó a arder con las respuestas furiosas de la panelista estrella de LAM. "Me están diciendo que Wandita está alterada hablando en LAM. Y tiene el tupé de decir que Icardi me paga...", comenzó la panelista. Luego siguió: "Varias cosas. La primera, no soy como ella... y el ladrón cree que todos son de su condición. Me va a tener que demostrar que cobro. Ella está acostumbrada al barro, a la marginalidad y a mentir. A mí no me ensucia nadie y menos poner en tela de juicio mi laburo".

Wanda Nara habló en vivo con Ángel y contó detalles del escándalo con Mauro Icardi

Yanina Latorre continuó su descargo contra Wanda Nara exclamando: "No entra en razones. Y ahora me calentó! A mí no me van a ensuciar diciendo que cobro. Se viene una denuncia". Pero esto no quedó ahí, la especialista en espectáculos dio detalles de una intrincada conversación que mantuvo con la mediática deslizando: "Todo lo que pregunto a Wanda me lo contesta... en algunos temas me cambió la versión. Cuando le pregunto por L-Gante... cri cri. Cortaron, se pelearon, él se tomó el palo? Qué pasó?"

Yanina Latorre hace su descargo y le responde a Wanda Nara. Foto: Caputura Instagram @yanilatorre

Por último, Latorre sentenció: "Wanda es como el perro del hortelano... no come ni deja comer. Ella deja a Mauro... confusamente, se viene a Buenos Aires a seguir su vínculo con L-Gante. Según Mauro, nunca le blanqueó que se venía a instalar a Buenos Aires"..