Un exempleado de Fátima Flórez confesó el calvario que vivió trabajando con la artista y la denunció por no pagarle: "Me debe..."

Fátima Flórez está en el ojo de la tormenta tras las duras declaraciones que dio un exempleado de ella en LAM el pasado jueves 2 de enero. Se trata de Ángel Sesarin, quien denunció a la actriz por no pagarle y contó el mal trato que recibía por parte de la artista.

"Cuando Fátima viaja a Miami, me dice a mí que no iba a ir, que estaba en stand by. Yo esperé el primer mes, no llegó el sueldo, esperé el segundo mes, tampoco llegó el sueldo, esperé hasta ahora a diciembre, tampoco llegó nada. Lo que le estoy haciendo ahora es un reclamo económico por el tema de que yo necesito que ella me arregle esto", comenzó contando el joven.

Ángel Sesarin denunció a la actriz por no pagarle. Créditos: Instagram Angelsesarin.

"Me debe cinco meses, porque tenía contrato hasta el 5 de marzo", reveló Sesarin en el ciclo que conduce Ángel de Brito.

El exempleado de la artista comentó que trabajó para ella durante "un año y tres meses". "Supuestamente ahora están diciendo que no hay contrato y lo que dice la abogada, que como no hay contrato, ella lo que me tiene que pagar es lo que me tuvo ese año y tres meses en negro", añadió Ángel.

El exempleado también contó lo mal que la pasó trabajando para ella.

En cuanto al pago, el joven explicó que Fátima Flórez "le pagaba en mano" y que él tenía que trabajar "cuando ella lo llamaba". "Tenía que estar disponible las 24 h", contó Sesarin.

Más adelante, Ángel Sesarin reveló más detalles de cómo fue trabajar para Flórez: "Además de ser peinador y maquillador, hacía muchas cosas. A veces me ponían para bailar, entonces tenia que arreglar a Fátima y bailar, hacer todo".

Esto fue lo que contó Ángel Sesarin en LAM sobre Fátima Flórez

Sobre su salario, Sesarin aseguró que tenía faltante de dinero por malas maniobras de la actriz: "Por show me daban 150, donde Marín me daba 100 y Fátima se tenía que encargar de los 50, que nunca los vi".

"Tengo entendido que en las Vegas se peleo con Estefi, quien fue su asistente de toda la vida", sumó una de las panelistas, demostrando las inconsistencias en el ámbito laboral alrededor de la mediática.

"Al segundo día de trabajar con Fátima, me quería ir por los gritos, los insultos...A nosotros nos maltrataba", contó Ángel. "Tuve que ir al psicólogo por el presidente, Fátima...mucha presión. Igual Fátima siempre gritó", comentó el joven.