El tremendo blooper en VIDEO de Maxi Trusso en un recital de Punta del Este que fue viral: "Re en una"

El año nuevo comenzó con alegría y festejo para el cantante y DJ argentino Maxi Trusso. De fiesta en Punta del Este, destino favorito para grandes del espectáculo como Wanda Nara y L-Gante, el productor de "Nothing At All" protagonizó un divertido blooper después de tomar un par de tragos de más.

En el video que se viralizó en redes sociales, se puede ver al histórico músico de electropop en el escenario de una fiesta, el primer sol del año apenas asomando en la costanera. Si bien la cámara lo capturó de lejos, su voz se puede escuchar perfectamente mientras entona una versión muy ebria de "Same old story", su hit de 2014.

Ya despojado de su gorro de capitán repleto de joyas y su campera dorada, Trusso se tambalea y cae fuera de la vista de la cámara, requiriendo asistencia del personal de seguridad del evento. Mientras los guardaespaldas del famoso intentan levantarlo y pararlo firme en el escenario, el cantante sigue entonando la letra de su himno.

En Twitter (ahora X), el nombre del cantante se volvió tendencia a partir del desopilante episodio. "Era un sketch de José María Listorti no entienden nada ustedes", lo defendió un fanático en la red social. "Tirado en el piso siguió cantando, esto es un rockstar", rescató otro, mientras que un tercero opinó: "Uno que arrancó tranqui". "Re en una", catalogaron otros.

En un video publicado a su cuenta de Instagram oficial, Maxi Trusso mostró los momentos destacados de su noche en Punta del Este. "El resumen de la felicidad en menos de 60 segundos. ¡Feliz año nuevo a todos, amigos!", escribió el DJ, quien recibió los saludos de miles de sus fanáticos.

Trusso apareció bailando en el VIP del evento, vaso en mano mientras volaban los fuegos artificiales en la playa de Uruguay. Siempre cerca de su público, también se acercó a cantar con la gente que se acercó al escenario, alentándolos desde atrás de la reja y subiéndose a un parlante para acercarse a su público.

Quién es Maxi Trusso, el DJ que lo dejó todo en Punta del Este para recibir el 2025

Maxi Trusso inició su carrera a fines de los 80 en Buenos Aires, donde se destacó como DJ. En los 90, viajó a Italia y formó el dúo de electropop Roy Vedas junto al siciliano Francesco Di Mauro. Este proyecto los llevó a firmar con el reconocido sello británico Mercury Records, con el que lanzaron su primer disco. En 1998, su sencillo "Fragments of Life" se convirtió en un éxito, reconocido como una canción de culto gracias a su estilo retro futurista.

Tras su regreso a Argentina en el año 2000, Trusso continuó desarrollando una prolífica carrera musical. En 2010 lanzó el disco "Love Gone", una obra innovadora que fusiona géneros como el rock, pop, new wave, glam, gospel y folk. Este trabajo le valió el reconocimiento de la revista Rolling Stone, que lo destacó como "Revelación musical del año".

En 2013, presentó el sencillo "Same Old Story", con un videoclip protagonizado por Silvina Luna. Este tema alcanzó los primeros puestos en las radios más importantes y se convirtió en el tema de apertura de Showmatch en 2014. Hoy, Maxi Trusso reside en Buenos Aires junto a su pareja Inés García Lanza y su hija Olivia.