El día que Maxi Trusso se hizo pasar por un reconocido futbolista y conquistó a una Spice Girl

Durante los años en los que vivió en Europa, Maxi Trusso se dio el gusto de trabajar con Cher y de abrir un concierto para los Rolling Stones. Al mismo tiempo, tuvo una conquista amorosa con una importante celebridad: Geri Halliwell, cantante de las Spice Girls.

Corría el final de los años 90 y Maxi Trusso atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera. Con su socio, Francesco Di Mauro, había viajado hacia Londres y había conseguido un contrato con el sello Mercury Records. Resulta que una noche se encontraba en un boliche y su amigo le dijo que en el mismo recinto estaba Geri Halliwell, la cantante de las Spice Girls. Por aquellos años, a Maxi le decían que tenía un gran parecido físico con Gianfranco Zola, futbolista italiano que por entonces se desempeñaba en el Chelsea.

Maxi Trusso vivió en Italia, Inglaterra y los Estados Unidos - Fuente: Instagram Maxi Trusso (/maxitrusso)

Fue entonces cuando su socio le propuso una idea, casi a modo de juego: le dijo que por qué no se acercaba a la artista haciéndose pasar por el futbolista italiano, creyendo que así tendría más chances de seducirla. “Y bueno, me acerqué. Era sábado. Ella me preguntó por qué no estaba concentrado y le dije: ‘Porque estoy lesionado’. Cosa que era cierta en Zola”, recordó el DJ y productor argentino en una entrevista con Silvina Demare.

Para su sorpresa, Geri no solo se lo creyó, sino que aceptó salir con él. El artista argentino reveló entonces que estuvieron juntos medio año y que le contó “que todo era un verso”, y que ella “lo tomó bien”. Para finalizar, dijo que se terminaron separando porque no tenían “nada que ver” y que no llegó a estar enamorado de la ex Spice Girl.

Esto es lo que le dijo Maxi Trusso a Susana Giménez acerca del tiempo en que salió con una de las Spice Girls

Fueron varias las ocasiones en las que Maxi Trusso se refirió en entrevistas al tiempo en el que salió con Geri Halliwell. Una vez, por ejemplo, recordó que en aquella noche del boliche también estaba Mel B, otra de las Spice Girls.

Entre las andanzas que vivió junto a ella se encuentran una visita a la casa de Elton John y varias reuniones con su familia que, según Trusso, era muy numerosa y “muy de barrio”. En una visita que hizo al programa de Susana Giménez, el argentino de 52 años expresó que le reveló a Geri su verdadera identidad “al minuto, al día siguiente” y, por último, dio otra versión de la cantidad de meses que duró la relación: dijo que fueron 3.