Habló la hermana de Mauro Icardi luego de las acusaciones de que su madre no sería la mamá del futbolista: "No saben cómo..."

Ivana Icardi, hermana del futbolista Mauro Icardi, salió a responder una dura versión que circuló sobre la familia del delantero del Galatasaray. La ex participante de Gran Hermano se expresó a través de la red social X para desmentir los rumores recientes sobre su madre, Analía, tras las acusaciones que sugerían que no sería la madre biológica de Mauro.



En su mensaje en X, Ivana Icardi mostró su enojo y defendió a su madre. La hermana de Icardi pidió que dejen de reproducir esa versión. "Mi mamá ya sufrió mucho en la vida como para que vengan a decir boludeces!!! Ciérrenlo si es para inventar sobre alguien que no expuso nunca su vida", escribió.

Ivana Icardi desmintió los rumores sobre la madre de Mauro Icardi. Fuente: X Ivana Icardi.

No es la primera vez que Ivana Icardi sale a responder por X alguna versión relacionada con el Wandagate. Recientemente, la hermana de Mauro Icardi fulminó a Wanda Nara con un mensaje que generó revuelo entre los seguidores de la conductora de Bake Off Famosos.

¿De dónde surge la versión sobre la madre de Mauro Icardi?

La versión que tuvo que salir a desmentir Ivana Icardi, el rumor que aseveraba que Mauro Icardi no es hijo natural de su madre, circuló a partir de una charla de los periodistas Guido Záffora, Marcela Tauro y Laura Ubfal. Los panelistas de Intrusos lanzaron la polémica revelación.



"A mí me contaron que el tema de Mauro y su mamá, Analía, es irreconciliable", inició Záffora. "Hay algo tremendo, lo tengo que chequear porque es duro. ‘Hay cosas peores que ni sabés ni nadie sabe’. Esto me dijeron del vínculo de Analía, que vive en Canarias, con Icardi. No se imaginen que le hizo algo feo a él, ni que lo agarró, ni que se aprovechó de él, no tiene que ver por ese lado, tiene que ver con otra cosa, con algo de la relación con la que fue su mamá", siguió Guido.

Mauro Icardi enfrenta rumores sobre su familia. Foto: archivo.

El comentario sobre la presunta pelea de Icardi con su madre surge en medio de las decenas de versiones que día a día aparecen tanto en las redes como en los portales y programas de farándula. Desde que blanqueó su romance con la China, el futbolista incrementó su exposición mediática. Para su novia, la regla es la misma. De hecho, la China Suárez tendría problemas con los canjes por el Wandagate.



"A mí me dijeron que realmente es muy difícil lo que sucedió. Analía es la progenitora. Y hay otra señora que es la que lo crió. Que es la mujer del padre. El padre deja a esta mujer por Analía. Y después vuelve con la exmujer. Y en el medio algo entre Mauro y la madre que me parece a mí que lo tiene que contar Mauro o por lo menos lo tienen que contar los protagonistas porque es irreproducible. Lo voy a decir así, Mauro se habría enterado de algo de sus vínculos familiares que hasta ese momento que se enteró, desconocía, no sabía", agregó.



Marcela Tauro amplió la información. “Lo que se da a entender es que no es su mamá”, afirmó la histórica periodista de Intrusos.