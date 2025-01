El emotivo video de Papucho de Gran Hermano al encontrarse con sus hijos en el "Congelados"

Después de la eliminación de Giuliano, un nuevo "Congelados" tomó lugar en la casa más famosa del país. Las emociones estuvieron a flor de piel en "Gran Hermano 2025" para Claudio, el jugador apodado "Papucho" dentro de la casa por su actitud paternal con el resto de los participantes, quien finalmente se reencontró con sus dos hijos tras meses de aislamiento.

Con la fecha para la final de "Gran Hermano" ya definida, Telefe busca levantar el rating de su reality show estrella con momentos de gran emoción como los vividos este martes por la noche, cuando Claudio y Sandra debieron permanecer quietos mientras sus seres queridos entraban a saludarlos. En redes sociales, el video del encuentro entre Papucho y sus hijos se volvió viral.

Claudio de Gran Hermano se reencontró con sus hijos: el video

Ni bien Claudio reconoció a sus hijos entrando por la puerta giratoria de la casa, se largó a llorar. Después de la grave sanción a Brian, su hijo Luca procuró recordarle varias veces que no se mueva mientras lo abrazaba y alentaba con fuertes palabras: "Ves que se te cumplió el sueño bol..., no sabés las ganas que tenía de saludarte cuando entraste. Sos mi héroe", le dijo el joven.

Mientras su hermana Delfina lloraba, muda por el reencuentro con su papá y las cámaras que la grababan, Luca se encargó de llenar de fuerza al participante de cara a una dura semana de juego con doble gala de eliminación en "Gran Hermano": "Siempre quise ser como vos y ahora no sé cómo alcanzarte que estás en Gran Hermano".

Después de dejarle un dibujo que le hizo su hija y una bolsa llena de caramelos, los dos hijos de Claudio se despidieron con un abrazo. "Vas a ser el último en irte por esa puerta. Te amo con mi vida", le prometió Luca a su padre. Antes de irse, el joven lanzó un divertido comentario que se viralizó en redes: "¡La tierra es redonda!", le gritó al jugador de "GH" terraplanista.

Horas más tarde, Sopa le preguntó a Claudio cómo se sintió volver a ver a sus hijos. "Apenas gira veo a un chico de costado pero no lo conocí de entrada, cuando lo veo de frente y la veo a Delfi, casi me muero. Qué loco", reveló el jugador. La rubia felicitó a su compañero por no romper las reglas del "Congelados", y Papucho agradeció por eso a su hijo: "Me lo repitió 50 veces, 'por favor quedate quieto'".

Doble eliminación y doble repechaje: las siguientes semanas en "Gran Hermano"

Toda la casa de Gran Hermano, en placa positiva. Foto: Instagram @granhermanoar

Después del gran momento de emoción para los participantes de "Gran Hermano", Santiago del Moro explicó los intensos cambios en el juego que sucederán en las próximas semanas. "El próximo miércoles, en la gala, cerramos la placa y se va el jugador o jugadora que menos votos tenga. Vuelvo a abrir la placa con el resto y el domingo se va otro, se van a ir dos esta semana".

Pero eso no es todo: para reemplazar a los eliminados, dos jugadores podrán volver a la casa por votación del público. "Ese domingo abro la placa con los que están afuera, con los que puedan participar, para el regreso. Quien más votos obtenga en la gala del lunes, entra directamente", adelantó el conductor de Telefe.

La segunda vacante para los participantes eliminados, sin embargo, no será llenada por el supremo. Según explicó Del Moro, quienes salgan en segundo y tercer lugar en la votación del repechaje entrarán al SUM de la casa, y los mismos jugadores deberán decidir cuál de ellos regresa a la competencia. "El martes, en vivo, la casa va a tener que elegir quién vuelve", cerró.