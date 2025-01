Quién se fue de Gran Hermano en la gala del 26 de enero

"Gran Hermano" sigue luchando por el rating y tuvo una picante noche de domingo en Telefe este 26 de enero, que dejó a un nuevo participante eliminado del reality show. Después del inesperado repechaje y la llegada de una nueva jugadora a GH, el programa que conduce Santiago del Moro cerró una placa multitudinaria y se despidió de uno de sus personajes más polémicos.

En una semana muy polémica y cargada de idas y vueltas, con pases de factura, cruces y salvaciones inesperadas, se obtuvo un resultado este domingo que sorprendió a muchos.

Quién eliminaron de la casa de Gran Hermano este domingo

Santiago del Moro sacó primero de placa a Brian, el vendedor ambulante que celebró "una semana más" en la competencia. Lo siguieron Ulises y Luciana, después Chiara y Jenifer. Claudio fue el sexto salvado de la noche y Juan Pablo el séptimo, dejando el cara a cara entre Luz y Giuliano. Después de mucho suspenso, Giuliano fue eliminado de "Gran Hermano" por decisión del público.

Giuliano fue eliminado de la casa de Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

El vendedor de Venado Tuerto recibió el 68,6% de los votos en la placa negativa de la semana, después de protagonizar una extensa novela con Chiara y Jenifer que terminó en la primera noche de sexo en "Gran Hermano 2025", apenas un día antes de su eliminación. Antes de despedirse, Santiago del Moro anunció una placa positiva para la próxima semana.

Cómo fue la semana en Gran Hermano, previa a la eliminación de Giuliano

La semana en "Gran Hermano Argentina" comenzó con todo cuando cuatro participantes cayeron en placa antes de la gala de nominación de los miércoles. Luciana fue la primera en ser sancionada por el "Big" el día lunes, por moverse en el emotivo desafío de "Congelados" en el que se encontró con su madre por primera vez después de salir del clóset como mujer transgénero.

El emotivo reencuentro de Luciana y su madre en Gran Hermano. Foto: Captura Telefe

La segunda jugadora en ser sancionada fue Jenifer, quien regresó al juego tras ser elegida por el público en un temprano repechaje. La ex de Ricardo Centurión volvió a la casa para reemplazar a Andrea tras su abandono en GH, y fue castigada por el dueño de la casa por hablar más de la cuenta sobre el afuera y poner en riesgo el aislamiento de sus compañeros.

A las dos jugadoras se sumaron Giuliano y Juan Pablo en la placa, fulminados por Santiago en potestad de líder de la semana. El resto de los nominados fueron definidos, como siempre, por votación de la casa. Los cinco elegidos fueron Brian, Claudio, Ulises, Luz y Katia. La motoquera fue salvada por el uruguayo la noche del jueves, y reemplazada en la placa por Chiara.

El apasionado momento de Giuliano con Jenifer antes de ser eliminado de Gran Hermano

Aunque Jenifer regresó a "Gran Hermano" con la promesa de vengarse de Giuliano por acercarse a Chiara después de su eliminación, la amenaza de una nueva gala de domingo llevó a una reconciliación entre los dos participantes que terminó en una noche de pasión. El video de los dos jugadores dando el consentimiento provocó fuertes reacciones en las redes sociales, y su encuentro ya generó roces dentro de la casa.

Después de una romántica declaración de amor en el living de la casa, las cámaras de DGO capturaron a los enamorados haciendo su nido de amor en una de las camas vacías de la casa. Acto seguido, los dos jugadores mostraron el pulgar arriba a la cámara y se escondieron bajo las sábanas. En el patio de la casa, Chiara tomaba mate sin sospechar de la traición de Nano.

Tras la eliminación de Giuliano, Jenifer no dudó en prender fuego el escándalo con Chiara haciendo una picante confesión al resto de la casa: "El comunicado de hoy de Gran Hermano fue por mí y por Nano porque ayer nos pegamos una buena c..., quiero que lo sepan. Pero el f... lo tiraron ahí porque nosotros somos muy prolijos y se dobló y se tiró. No sé quién tiró ese a propósito", confesó la madrugada del lunes.