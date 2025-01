Quiénes son los jugadores de Gran Hermano que fueron fulminados y van directo a placa

Sigue el juego dentro de la casa de "Gran Hermano" tras la eliminación de Carlos, a pesar de la preocupación de Telefe por su bajo rating. Este martes, los jugadores se enfrentaron en una nueva prueba del líder que desafió su conocimiento, y el líder de la semana hizo uso de sus poderes especiales para fulminar a los primeros dos nominados de la semana.

Santiago Algorta, el nuevo líder de "Gran Hermano". Foto: Prensa Telefe

Con la potestad de líder, el uruguayo ganó la inmunidad por la semana y la posibilidad de rescatar de la placa final a dos compañeros que queden nominados por el voto de la casa en la gala de nominación de este miércoles. Pero el liderazgo también lo cargó con la responsabilidad de fulminar a dos de sus compañeros, que son cada vez menos desde el abandono de Andrea en "Gran Hermano".

Santiago de "Gran Hermano" fulminó a Giuliano y Juan Pablo

El primer fulminado por Santiago Algorta fue Giuliano "Nano" Vaschetto, quien tomó fuerza fuera de la casa en las últimas semanas gracias a la novela que protagoniza con Chiara y Jenifer. El vendedor de Venado Tuerto quedó en medio de las dos mujeres y su situación empeoró cuando la exmujer de Ricardo Centurión regresó a la casa de "GH" en un temprano repechaje.

"Desde el principio no tuve relación con Nano, surgió también el tema con Jenifer y Chiari, que no sabemos cómo lo tomó la gente afuera, además tiene la particularidad de que nunca estuvo en una placa negativa y por eso me gustaría ver qué pasa con él y qué opina la gente", explicó Santiago sobre su decisión de mandar a Nano a placa.

Acto seguido, el uruguayo decidió mandar a Juan Pablo de Vigili a placa. El participante había quedado anteúltimo en la reciente placa positiva que terminó en la eliminación de Carlos, delatando el poco apoyo que tiene afuera de la casa. "El otro día vimos que en una placa positiva quedó hasta el final y me gustaría fulminar a alguien que puede estar complicado en una placa positiva", explicó Algorta.

El líder reconoció que no quiere que Luciana quede eliminada, "por eso quiero armar una placa que la ayude", y cerró su justificación visibilizando su deseo de ver a Juan Pablo afuera de la casa de "Gran Hermano": "Juan Pablo creo que en una placa negativa también puede estar complicado por algunas cosas que pasaron estas últimas semanas".

Así quedó la placa de "Gran Hermano" esta semana

Con la gala de nominación y la salvación del líder todavía pendientes, la placa de la semana ya tiene a sus primeros tres nominados: