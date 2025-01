Lizy Tagliani se mostró emocionada respecto a su hijo a causa de una complicada determinación que debió tomar

Según lo que comunicó en su cuenta de Instagram, Lizy Tagliani se vio en la necesidad de hacer una elección complicada emocionalmente que involucra a su hijo, en medio de la temporada que disfrutará en Villa Carlos Paz, la humorista tendrá que estar separada de Tati, ya que no irá con ella en este viaje.

Lizy fue contratada para realizar una temporada muy prometedora en Villa Carlos Paz y decidió no llevar a Tati con ella a Córdoba. Según su explicación, quería evitar cambiar la rutina y el ambiente del niño durante unos meses. La humorista refirió: "Con Sebas pensamos que era lo mejor para él”.

Por medio de su perfil en Instagram, Lizy Tagliani compartió que deberá separarse de su hijo durante varias semanas. En la emotiva publicación que compartió con sus seguidores reveló los motivos que la llevaron a tomar tal determinación que evidentemente le genera angustia.

Lizy y su marido Sebastián Nebot. Foto: Instagram @lizytagliani

"Hoy se volvieron a bs as por el trabajo de Sebastián y las actividades del tati... nos despedimos nos abrazamos nos dijimos que nos amábamos, el te amo mucho mamá cómprame regalo jajajjaja me destruye de amor", expresó Lizy Tagliani en el comienzo de su posteo en el que relata la situación que atraviesa con su pareja Sebastián Nebot.

El emotivo posteo de la conductora de Telefe. Foto: Instagram @lizytagliani

Luego continuó su mensaje cargado de ternura y pesar al tener que separarse un tiempo de su ser más querido por tener que cumplir con su compromiso laboral en Carlos Paz, muy emocionada relató: "Arrancaron el auto salieron, al doblar la esquina automáticamente se me llenaron los ojos de lágrimas sabía que al entrar a la casa me esperaba el peor de los silencios ... Pude vivir tantos años sola por qué no sabía lo que era el amor de un niño que depende de vos para caminar su vida”.

Por último Lizy reflexiona sobre lo que siente por su circulo más cercano y la gente que la elige para entretenerse con sus propuestas tanto en la televisión como en el teatro, por lo que concluye: "El amor de mi familia me dio una nueva razón para vivir más fuerte y segura q nunca. Buen regreso a casa, por suerte me quedan mis amigos y el público q de alguna manera me han adoptado como parte de sus familias. Los amo tati y sebas”.