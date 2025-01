Jennifer Aniston y Barack Obama estarían saliendo tras la supuesta separación de Michelle Obama: todo lo que se sabe hasta el momento

Mientras Argentina sigue de cerca el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, en Estados Unidos tomó fuerza un inesperado escándalo que involucra a la expareja presidencia, Barack y Michelle Obama, y a la actriz de "Friends" Jennifer Aniston. Noticias del inesperado triángulo amoroso siguen llegando, con pruebas y fuentes que señalan a un divorcio y una infidelidad.

Los rumores de crisis entre Barack Obama y su esposa no son nuevos. Durante su término como presidente de los Estados Unidos surgieron diferentes versiones de una infidelidad por parte del político que habría causado un quiebre en la pareja, y ya en ese entonces rondaba el nombre de la actriz hollywoodense mejor conocida por su papel de Rachel en la famosa sitcom.

Jennifer Aniston, la actriz vinculada románticamente con Barack Obama. Foto: Instagram @jenniferaniston

Recientemente, los rumores de divorcio para los Obama volvieron a cobrar fuerza debido a la ausencia de Michelle Obama en la asunción de Donald Trump, a la que sí atendió su marido. La ex primera dama también se ausentó del funeral del expresidente Jimmy Carter, al que asistieron todos los presidentes estadounidenses vivos.

A diferencia de las previas instancias de rumores, a finales de 2024 el nombre de Jenifer Aniston se sumó con fuerza al escándalo. Las especulaciones fueron tales que la misma Aniston salió a desmentirlas en una entrevista con Jimmy Kimmel en octubre pasado: "No me molestó el rumor, pero es absolutamente falso. Solo lo he conocido [a Obama] una vez. Conozco más a Michelle que a él".

Michelle y Barack Obama llevan casados 32 años. Foto: Instagram @michelleobama

Por ese entonces, la oficina de los Obama también se encargó de negar cualquier problema matrimonial en la importante pareja, y con los preparativos para el cambio de mando en la Casa Blanca, el rumor pronto perdió fuerza. Esto cambió drásticamente este jueves, cuando un tuit viral compartió un mensaje filtrado que parece confirmar la relación entre Jennifer Aniston y Barack Obama.

La contundente prueba que une a Jenifer Aniston y Barack Obama

La youtuber Melanie King fue la responsable de sonar la alarma en Twitter (ahora X) sobre la supuesta aventura del expresidente y la actriz. Según afirmó, el mensaje confirma que uno de los amigos cercanos de Jennifer Aniston, quien perdió su casa en los incendios de California, habló de la relación entre los dos famosos y la dio por confirmada.

El mensaje que confirmaría la relación entre Barack Obama y Jennifer Aniston. Foto: X @realmelanieking

"Está con Jennifer Aniston. Mi antiguo manager, ahora amigo, está conectado con su círculo íntimo. En una reunión con los amigos de Jennifer, el asunto surgió casualmente; la propia Jennifer lo admitió. Estaban sentados con un psíquico, lo que lo hace sonar surrealista, pero definitivamente no es un secreto entre sus amigos más cercanos", asegura el supuesto mensaje filtrado.

"Fuentes de los círculos políticos de Washington, DC, así como de los círculos de Aniston en Nueva York y Los Ángeles, lo confirman. Si bien varios medios lo están informando, hasta el momento ninguna de las partes ha confirmado el supuesto divorcio o romance. Pronto habrá más información", agregó la influencer estadounidense que encendió el escándalo del momento.