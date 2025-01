Ivana Icardi reveló por qué está peleada con su hermano Mauro Icardi y destrozó a Wanda Nara

Ivana Icardi reveló los motivos detrás de su pelea con su hermano Mauro y aprovechó para opinar, al igual que otros famosos, sobre la separación de él con Wanda Nara. En una entrevista en el programa español En todas las salsas, la influencer detalló cómo la relación con el delantero del Galatasaray se fue deteriorando con el tiempo.

Al hablar sobre su vínculo con el futbolista, Ivana explicó: “Como hermano no se portó conmigo”. Sin embargo, también destacó el carácter fuerte de Mauro Icardi, algo que, según ella, complica aún más cualquier intento de acercamiento. “Mi hermano es como es, con mucho carácter, nadie me tiene que venir a decir nada”, dijo.

La relación de Ivana Icardi con Mauro está cortada por el "carácter fuerte" del futbolista. Foto: archivo.

A pesar de que confesó que él le envió un mensaje por su música, la joven de 29 años aclaró que eso no cambió la situación: “Eso no significa que, después de separarse, venga corriendo hacia mí después de tantos años sin hablarlos”.

Respecto a la separación de Mauro y Wanda, Ivana fue directa: “No creo que vuelva con mi hermano porque pasaron cosas graves”. También reveló que fue la mediática quien puso fin al matrimonio: “Ella fue quien decidió dejarlo y estaba con L-Gante”. Además, sin vueltas, lanzó: “Ella no puede vivir sin él. Si se termina, se acaba todo. Es un déjà vu de lo que ocurrió 13 años atrás con Maxi López”.

En este contexto, Ivana Icardi se mostró crítica sobre la exposición mediática en torno a sus sobrinas e indicó: “Ella lo puede evitar y, como madre, proteger a los hijos. Pero le encanta el show”. Además, dejó entrever que su única conexión con la empresaria son las hijas de ambos: “Yo no tenía relación con ella hace años”, comentó.

Por último, la influencer hizo un balance sobre la convivencia entre su hermano y su ahora excuñada, y expresó que, aunque su hermano es un gran padre, su rol como esposo no fue el mismo: “Lo que puedo confirmar es que es un padrazo (...) porque conozco de fuentes cercanas y personas que han trabajado en su casa, que es un padrazo, pero como marido no”.

Wanda Nara guarda silencio ante las opiniones de Ivana Icardi

Aunque Wanda Nara no suele eludir las críticas hacia su persona, esta vez decidió no responder luego de todo lo sucedido con la China Suárez. A pesar de los comentarios de Ivana Icardi, que no la dejan bien parada frente a su conflicto con Mauro, la empresaria eligió seguir disfrutando de sus vacaciones con sus hijas.

Wanda Nara pasa tiempo con sus hijas durante sus vacaciones. Fotos: Instagram @wanda_nara.