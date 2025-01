Meses después de sus escandalosos videos con Alberto Fernández, Tamara Pettinato se sinceró sobre su acotado presente laboral

Meses después de que salieran a la luz unos escandalosos videos de Tamara Pettinato con Alberto Fernández en el despacho presidencial de Casa Rosada, la actriz dio detalles sobre su difícil presente laboral.

En diálogo con un móvil de Puro Show (El Trece), cuando le preguntaron a Pettinato sobre cómo empezó el año, la artista respondió categórica sobre su labor en Radio con Vos: "Por lo pronto, en el verano, Ernesto (Tenembaum) es el único que me hace trabajar".

Mientras que sobre su continuidad en Metro 95.1, Tamara Pettinato explicó: "No tengo idea. No hablé todavía. En diciembre terminamos el programa. El verano pasado también hicieron esto. Viste que en las radios está todo medio raro también. No tengo idea. Yo acabo de volver de vacaciones. Mi trabajo fijo siempre es en Radio con Vos con Ernesto. El resto vamos viendo año tras año".

En tanto que sobre la demora en una posible confirmación de su labor en Metro 95.1, Pettinato sostuvo: "Las radios tampoco están en su mejor momento con todo lo que es streaming. No están en su prime como estaban en otro momento". De hecho, la actriz contó que retomará con su espacio en el streming de Blender a partir de marzo o abril.

Tamara Pettinato en un acotado momento laboral

Por otro lado, consultada sobre cómo está la situación El Nueve tras su polémica salida de Bendita justo en el momento en que se filtraron sus videos con Alberto Fernández, Tamara Pettinato aclaró: "Lo siguen los abogados y me van avisando cuando pase algo. Entiendo que son cosas largas. Cuando del otro lado no hay ganas de cooperar, puede ser bastante largo".

Tras la entrevista con la artista, la periodista Fernanda Iglesias contó que se comunicó con la cúpula de Metro 95.1, y que estarían descartando volver a convocar a Pettinato luego del revuelo de las tan comentadas imágenes con Fernández.