El oscuro mensaje de su sobrina que Ingrid Grudke leyó y destruyó su relación con su esposo, Martín Colantonio

Ingrid Grudke reveló nuevos detalles sobre su escandalosa ruptura con Martín Colantonio. La relación de la modelo con el empresario finalizó una infidelidad que involucró a la sobrina de la modelo. En una reciente entrevista, Grudke ofreció datos claves sobre la angustiante separación y el impacto emocional que tuvo sobre ella.

La modelo brindó una entrevista con el programa A la tarde (América). Dijo que la relación con su expareja atravesó una profunda crisis luego de descubrir la traición. Ingrid reveló que Martín Colantonio le sugirió que acudieran a un profesional para resolver asuntos pendientes, principalmente económicos. "Desde septiembre, cuando nos separamos, Martín siempre me pidió que fuéramos juntos a un profesional para que él pudiera explicarme lo que le estaba sucediendo, pero yo no logro entenderlo", dijo Grudke.

Ingrid Grudke contó detalles escabrosos de su separación de Martín Colantonio. Fuente: Instagram @ingridgrudke.

Grudke descubrió que su ex mantenía una relación con su sobrina. Según contó, lo más difícil de aceptar fue la traición doble, que involucró a dos personas cercanas a su círculo familiar. Semanas atrás se conocieron las fotos de Andrea, la sobrina de Ingrid Grudke con la que su esposo le fue infiel.

"Lo que realmente no puedo aceptar es la doble traición, el hecho de que sucediera dentro del núcleo familiar, con dos personas que yo amaba", comentó Ingrid.

La modelo misionera Grudke reconoció que, aunque podría haber asumido que su pareja se enamorara de otra mujer, lo que más le dolió fue la falta de sinceridad. "Les pregunté y siempre me lo negaron. Descubrir que era cierto fue lo que más me dolió", agregó.

El impactante mensaje que descubrió Ingrid Grudke

Uno de los momentos más dolorosos de la entrevista de Ingrid Grudke fue cuando la modelo contó acerca de un mensaje que descubrió en un chat en el que su sobrina confirmaba sus sospechas. "Me estoy comiendo a mi tío", leyó la modelo.

"Eso es lo que más me duele. Martín, la persona que amé, en quien confié, con quien me abrí, se atrevió a burlarse de mí de esa manera", afirmó Grudke visiblemente afectada.

Ingrid Grudke se separó en septiembre del empresario marplatense Martín Colantonio. Fuente: Instagram @ingridgrudke.

Grudke reveló que al ver una foto de su ex pareja y Andrea juntos ya no tuvo dudas de la relación entre ambos. Aunque Colantonio inicialmente lo negó, más tarde terminaría admitiendo otras infidelidades. "Le dije 'Ya sé todo. Vi una imagen tuya y de Andrea en el ascensor, abrazados. Sé que están saliendo'. Él me lo negó, pero me admitió lo de Florencia, la profesora del gimnasio que abrimos".