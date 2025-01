El desconsolado llanto de Ingrid Grudke al hablar de la infidelidad de Martín Colantonio: "No puedo entender"

Hace poco explotó una verdadera bomba en el mundo del espectáculo que tiene que ver con la escandalosa separación entre Ingrid Grudke y su pareja, Martín Colantonio. El marido de la modelo la engañó nada más ni nada menos que con su sobrina política y ahora rompió el silencio.

Ingrid accedió a una entrevista mano a mano con Karina Mazzocco para el programa "A la Tarde" y allí habló de todo sin filtro alguno sobre el momento más complicado que está pasando: "Hace unos días me llamó Martín porque todavía nos quedan cosas por arreglar".

Además, la modelo expresó que desde septiembre que se separaron, Martín Colantonio le pidió que ambos asistan a un profesional para que él "pueda explicar lo que a él le pasa y lo que pasó delante de un profesional porque yo no lo entiendo", se sinceró la Ingrid con Karina.

El llanto de Ingrid Grudke. Foto: captura de pantalla/ América TV.

Grudke dejó muy en claro que ella "no puede entender la traición, la doble traición y que sea del núcleo familiar. Dos personas que quise mucho y que amé. También lastimaron a una persona que quiero mucho que es a mi sobrino Santiago", subrayó la modelo en "A la Tarde".

También contó cómo fue el momento en el que lo enfrentó: "Le dije 'yo ya sé todo'. Fui contundente, vi una imagen de vos y Andrea en el ascensor en la casa de Buenos Aires, yo se que estás saliendo con Andrea", confesó respecto al duro momento en el que tuvo que decirle que ella tenía pruebas de la infidelidad.

El triste llanto de Ingrid Grudke al recordar la infidelidad de su pareja:

En un momento, la modelo no pudo contener el llanto: "Me preocupaba mi salud, tenía la presión por las nubes y no podía ni caminar. Mi mamá tiene 81 años y no quería que mi mamá me viera tan destruida", confesó Ingrid respecto a lo que fue el momento posterior a sacar a la luz la infidelidad.