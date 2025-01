Aseguran que la China Suárez está tramando una decisión con Mauro Icardi que puso en alerta a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré

Mientras la relación entre María Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi avanza en medio del fuego mediático y legal entre el futbolista y su exmujer, Wanda Nara, la actriz estaría evaluando mudarse con el delantero del Galatasaray, y esta determinación habría puesto en alerta a Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, quienes no estarían dipuestos a que los hijos que tuvieron con la actriz vivan fuera del país.

Desde sus historias de Instagram, Yanina Latorre contó que la China Suárez quiere irse a Turquía con Mauro Icardi, pero el conflcto está ahora con los padres de los hijos que tiene la artista. “La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno el ofrece: ‘canjear los 4000 dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía’. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía", detalló la integrante de LAM (América TV).

Yanina Latorre ventiló una supuesta conversación entre la China Suárez y Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @yanilatorre.

En tanto que sin mencionar a Benjamín Vicuña, pero dejando en claro que se trata de él al referirse a los hijos en plural, Yanina Latorre remarcó que la China Suárez le propuso: "'Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasás más los 4000 dólares y te ahorras los colegios'”.

El pacto que según Yanina Latorre le habría propuesto la China Suárez a Benjamín Vicuña. Foto: Instagram @yanilatorre.

Luego la panelista continuó sobre las presuntas tratativas entre Suárez y Vicuña: "Y como él no está convencido, obviamente, le ofreció 15 días cada uno con los nenes. ¿Y la vida?, ¿el colegio y la educación? Es una locura, ¿estamos de acuerdo?. El temita es que por laburo este progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid, ella lo sabía y tenían todo arreglado... hasta que apareció en su vida el padre de América".

En tanto que antes de referirse al reparo de Nicolás Cabré a la China Suárez, Yanina Latorre remarcó: "¡Ahora Icardi no aprendió nada! ¿A cuántos pibes va a mantener y criar?".

Yanina Latorre interpeló a Mauro Icardi. Foto: Instagram @yanilatorre.

Entonces, ahí sí Latorre se refirió a la postura de Cabré ante la posibilidad de que Suárez se vaya con la hija que tienen en común a Turquía con Icardi. "El otro progenitor no quiere saber nada con que la hija se vaya a Turquía. Entonces la oriental, muy sueltita de cuerpo le dijo 15 días con cada uno, y yo voy y vengo (total Mauri también paga las idas y las vueltas)", concluyó la periodista sobre la presunta charla de la actriz con su expareja.

Así habría sido el presunto pacto que la China Suárez le habría propuesto a Nicolás Cabré. Foto: Instagram @yanilatorre.

Por otro lado, si bien se espera que en marzo Mauro Icardi deba regresar a Turquía, no es seguro que su carrera futbolística siga en el Galatasaray, sino que podría pasar a otro club, situación compleja por la lesión que atraviesa y porque se aproxima su edad límite para el desempeño profesional en las canchas.