Ana Rosenfeld reveló como es su situación actual con Wanda Nara luego de ser desplazada como su abogada

Luego de conocerse diferentes rumores sobre las razones por las cuales Ana Rosenfeld quedó desvinculada de las causas judiciales en las que representa a Wanda Nara, la letrada aclaró el motivo para despejar dudas y suspicacias.

El jueves 18 de enero se confirmó que la abogada ya no trabajaría más para la empresaria, esto lo confirmó la periodista Karina Iavícoli en Intrusos, lo que generó una serie de espectaculares sobre el presunto quiebre de la relación personal con Wanda Nara, para evitar alimentar los rumores, Ana Rosenfeld en diálogo con revista Pronto, aclaró los hechos.

“Por supuesto que somos amigas”, reveló la letrada de manera rotunda. “Lo mediático no afecta lo personal. La decisión la tomamos desde otro lugar que es muy reservado”, agregó sin contar mayores detalles. Ana Rosenfeld destacó que la relación con la mediática está intacta.

El motivo por el que Ana Rosenfeld fue desplazada de la defensa de Wanda Nara

La semana pasada el panelista de LAM (América TV), Pepe Ochoa contó algunos escandalosos detalles del motivo que llevó a Wanda Nara a tomar la decisión de desplazar a su abogada amiga apuntando: “Lo que también me dicen es que se dio naturalmente cuando ingresó el otro equipo de abogados. Naturalmente una parte se siente auditada por la otra parte que empieza a lograr cosas y, la que estaba laburando no. Me dicen que Ana Rosenfeld hizo todo mal y la decisión fue de Wanda al darse cuenta”.

La incorporación del doctor Payarola, como nuevo abogado en lo penal de Wanda Nara, habría sido una pieza fundamental en la decisión de la conductora de apartar a Ana Rosenfeld como su representante legal.