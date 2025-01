El dulce mensaje de Valu Cervantes a su ex, Enzo Fernández, por su cumpleaños

Valentina Cervantes, la ex de Enzo Fernández, enterneció a sus seguidores en la madrugada del 17 de enero con un emotivo mensaje dirigido al futbolista de la Selección argentina por su cumpleaños número 24. A través de su cuenta de Instagram, la modelo e influencer le dedicó unas palabras de cariño al padre de sus dos hijos, Benjamín y Olivia.

"Feliz cumpleaños al mejor papá", escribió Cervantes junto a un corazón blanco y una torta de cumpleaños. La publicación iba acompañada de una tierna foto en la que se puede ver al jugador de la Selección Argentina abrazando a sus hijos, con un árbol navideño de fondo. A pesar de que ya no son pareja, Valu y Enzo mantienen una relación de cariño y afecto que se demuestran constantemente.

Valu Cervantes saludó a Enzo Fernández por el cumpleaños del futbolista. Fuente: Instagram @valucervantes.

Valentina y el volante del Chelsea pusieron fin a su relación en octubre de 2024, luego de más de seis años juntos. Desde entonces, la modelo se radicó en Buenos Aires con sus hijos, abocada a su carrera laboral y a incrementar su presencia en las redes. Semanas atrás, la ex de Enzo Fernández firmó contrato con una agencia de representación de talentos. Valu viaja a Londres con frecuencia para llevar a los pequeños Olivia y Benja a visitar a su padre y a los abuelos paternos.

En las últimas semanas, una fotografía del reencuentro entre Valentina y Enzo generó rumores de posible reconciliación. Sin embargo, Valentina Cervantes negó que se haya reconciliado con Enzo Fernández. La modelo e influencer dejó claro que su reunión fue en favor de sus hijos. En una reciente entrevista, Valentina también afirmó que, aunque el amor de pareja se diluye con el tiempo, sigue sintiendo cariño por Enzo. Cervantes dejó en claro que está abierta al amor y que no descarta volver a ser madre con otro novio.

Valentina Cervantes viaja a Londres para el cumpleaños de Enzo Fernández

Según aseguró el periodista Ángel de Brito en LAM, Valu Cervantes está llegando a Londres este 17 de enero, día del cumpleaños de su ex, Enzo Fernández. El viaje a Inglaterra de la modelo e influencer tiene por motivo retirar a sus hijos, quienes tras las fiestas de fin de año permanecieron junto a sus padres unos días en Europa.

Más allá de las versiones, Valu Cervantes dejó siempre en claro que los acercamientos a Enzo a partir de ahora tienen como objetivo principal el bienestar de sus dos hijos.

Valentina Cervantes mantiene una gran relación con Enzo Fernández a pesar de la separación. Fuente: Instagram @valucervantes.

"Él tomó la decisión y yo la respeté. Si vos me preguntás qué pasó, no tengo nada para decirte en particular. Solamente creo que él hoy decide enfocarse cien por cien en su carrera, en rendir, en buscarse. Él capaz no se encontraba en su mejor momento como jugador y trató de buscarlo. Hoy por suerte le está yendo bien. Por eso también estoy contenta", respondió Cervantes, semanas atrás, cuando le preguntaron por su separación del futbolista.