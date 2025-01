Sigue el escándalo: Yuyito González disparó nuevamente contra Fátima Flórez

Fátima Flórez y Yuyito González encendieron una nueva polémica en medio de lo que es la temporada de verano. Es que la humorista que se encuentra realizando su obra en Villa Carlos Paz, denunció en "A la Tarde" (América) una mala actitud que tomó la pareja de Javier Milei.

Es que ambas tienen en común al presidente de Argentina, ya que la humorista estuvo de novia con él durante la campaña y luego lo acompañó a los actos donde asumió. Lo cierto es que ese amor se terminó y llegó a la vida de Javier, Amalia Yuyito González, quien semanas atrás fue duramente criticada.

La conductora de "Empezar el Día" compartió a través de sus redes sociales un video donde posaba con trajes de baño y esto tuvo comentarios a favor y en contra debido a la posición que ella está ocupando actualmente como "primera dama". Sin embargo, las peleas con Fátima siguen al orden del día.

Karina Mazzocco habló por comunicación telefónica con Fátima, quien denunció la escandalosa actitud que tomó Yuyito: "En el año 2023, cuando estaba con Javier, ella fue a buscar roña a Showmatch donde yo estaba trabajando, por el cual me premiaron con un Martín Fierro", comenzó contando.

Lo cierto es que Yuyito González no se quedó callada y expresó que no quiere cruzarse con Fátima: "Yo vivo mi presente y no tengo en mi radar a otra persona", comenzó diciendo la periodista respecto a una consulta que le realizó la prensa sobre la humorista.

Mirá el video:

Pero esto no quedó allí y una periodista le consultó que pasaría si le tocaría entrevistar a Fátima en un futuro. Allí, Amalia fue letal contra la imitadora: "Nada me va a tocar que yo no quiera hacer... No voy a hablar más del tema porque después hacen una novela", cerró.