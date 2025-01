El emotivo recuerdo de Ricardo Darín de su infancia con su hermana Alejandra

Este 15 de enero, la Asociación Argentina de Actores y Actrices anunció con gran dolor la muerte de Alejandra Darín, quien presidía el sindicato. La actriz y hermana de Ricardo Darín falleció a los 62 años, cuya causa aún no ha sido revelada de manera oficial. Sin embargo, en las últimas horas comenzó a circular la versión de que habría batallado de manera silenciosa contra el cáncer.

La noticia conmovió al mundo del arte y la cultura, al tratarse de una pronta partida. Alejandra Darín no solo se desempeñó como actriz de cine, teatro y televisión, sino también como luchadora incansable por los derechos del colectivo de artistas. Junto a su hermano, Ricardo Darín, se configuran como dos pilares del espectáculo argentino. A lo largo de ambas carreras, los actores se mostraron siempre muy cercanos, algo que no abunda en el mundo mediático.

Alejandra Darín falleció a los 62 años. FUENTE: Asociación Argentina de Actores y Actrices

Qué dijo Ricardo Darín sobre su infancia junto a su hermana Alejandra

En cuanto se conoció la triste noticia de la muerte de Alejandra Darín, el ojo mediático se posó sobre su hermano, Ricardo Darín. Si bien el actor aún no ha declarado, en las redes sociales reflotó una entrevista con Julián Weich, en la que la actriz comparte un conmovedor recuerdo de su infancia junto a su hermano. En un video, Ricardo Darín expresó sus sentimientos hacia su hermana, de quien es cinco años mayor: "La adoro, la admiro. Es una de las personas más sensibles e inteligentes que conozco. Nos protegimos juntos. Ella es una mujer fuerte, más de lo que cree".

Siguiendo esta tónica, Julián Weich le preguntó a la actriz si era cierto que durante su infancia su hermano mayor hacía experimentos con ella, a lo que contestó: "Él y mi primo hacían experimentos y yo era el conejillo de indias", y luego contó que una vez le habían dado indicaciones que le provocaron un desmayo. Sin embargo, Alejandra Darín expresó sobre su vínculo con su hermano: "Nos protegíamos mutuamente, lo que sucede con los hermanos frente al mundo adulto. Es muy bueno tener un hermano".

¿Qué dijo Alejandra Darín sobre la fama de su hermano Ricardo?

Durante la misma entrevista, Alejandra Darín fue cuestionada por Julián Weich sobre su vínculo con la fama de su hermano . La actriz sostuvo que si bien a ella no le molestaba el ser menos conocida que él, si no le ha agradado las ocasiones en las que se refirieron a ella como simplemente "la hermana de...". "Nunca lo viví como un karma, pero me molestó que alguna vez me hagan una nota y la titulen 'La hermana de Darín'. Ambos vivimos de nuestra profesión, pero él es más popular", compartió Acon los presentes en el estudio y el público detrás de pantalla.

La pasión por la actuación de los hermanos no es casualidad, ya que son hijos de Ricardo Darín y Renée Roxana, quienes también se desempeñaron frente a cámara, arriba del escenario, e, incluso, como actores de radio. Sin duda alguna, la muerte de Alejandra deja un vacío enorme en el mundo del arte y la cultura argentina. Resta esperar por la declaración de su hermano, Ricardo, quien brindará unas cálidas palabras seguramente en las próximas horas.