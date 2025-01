Entre lágrimas, Elba Marcovecchio confesó en qué momento intuyó que Jorge Lanata iba a morir

A un par de semanas de la muerte de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio rompió el silencio en una larga entrevista con LAM (América TV). En diálogo a solas con Ángel de Brito, la abogada habló sobre cómo fue su despedida del legendario periodista, y no pudo evitar las lágrimas.

"Yo a Jorge en los últimos días lo veía en paz", comenzó Marcovecchio al explicar que ella presintió el desenlace poco antes de una semana de que finalmente se produjera. "Me mataba que no podía hacer nada, y que no podíamos hacer nada con los médicos", reconoció la entrevistada con notoria tristeza.

Luego Elba Marcovecchio expresó su esfuerzo por mantener a Jorge Lanata con estímulos vitales, y contó que ella le "leía sin parar". "Una parte de mi corazón esperaba el milagro, y el milagro no llegó", se sinceró abatida.

Elba Marcovecchio contó cómo fueron los últimos días de Jorge Lanata

Tras ser consultada por De Brito si con Lanata hablaban sobre la muerte, Marcovecchio detalló que sobre ese tema habían dialogado tras la internación anterior que tuvo el ícono de Radio Mitre, y reconoció que el periodista "tenía miedo de morirse".

De hecho, Elba Marcovecchio confesó que Jorge Lanata tenía miedo de hacerse el estudio del pasado 14 de junio, donde tuvo dos paros cardiorespiratorios. En ese momento, la abogada reveló que su preocupación fue tal que se comunicó telefónicamente con las exparejas y las hijas del conductor. "Fue muy fuerte, fue muy duro", concluyó en referencia al comienzo del largo derrotero de más de seis meses de internación que atravesó el líder de Periodismo para Todos (El Trece).