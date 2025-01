Moria Casán contó qué hace a la hora de tener intimidad con su pareja y se comparó con Javier Milei

Moria Casán y Pato Galmarini son una pareja a la que claramente no le falta humor y tampoco tienen miedo de ventilar lo que realizan en la intimidad. Días atrás, la One estuvo junto a su pareja en el nuevo programa de El Trece, "Puro Show" y allí reveló un contundente detalle respecto a la hora de tener intimidad con Pato.

A fin de año, Moria entrevistó en su programa de streaming a Galmarini y allí recorrieron juntos su vida como pareja. En un momento, la diva expresó: "Cuando estuvimos juntos así por la primera vez. ¿Qué te pasaba a vos?", le preguntó de manera firme y sin problemas.

A lo que Pato Galmarini, contestó: "Me agarró algo en ‘el bobo’. Dije ‘acá me quedo quieto. Antes no sabía ni cómo empezar. No quiero decir nada por qué capaz me están mirando mis nietos, la hinchada de Boca", confesó la pareja de Moria Casán respecto a aquella primera vez que estuvieron juntos.

Pero esto no quedó allí y él, agregó: "Fue difícil, negra. Estaba frente a la One, a la que le dicen la One. Te dicen que sos inteligente por la calle y eso es porque sos piola. Por todo eso me agarró un cagazo. Pensaba ‘¿cómo arranco?’. Pero vos me ayudaste mucho", sostuvo.

La revelación de Moria Casán sobre la intimidad con su pareja:

En el programa "Puro Show", conducido por Pampito y Matías Vázquez, Moria reveló un contundente detalle a la hora de tener relaciones con Galmarini y sorprendió a todos, ya que también se comparó con el presidente Javier Milei: "Estamos divinos", expresó y luego el cronista le preguntó por la intimidad: "Estamos perfectos, hacemos tántrico como Milei, muy divertido", cerró entre risas.