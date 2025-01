Ingrid Grudke se expresó en sus redes tras su dolorosa separación provocada por la traición de su expareja

Después de conocerse los duros detalles tras la separación con su expareja, quién la engañó con la sobrina política de la modelo, Ingrid Grudke se expresó abiertamente en sus redes sociales.

Los seguidores de la modelo le enviaron su amor y se solidarizaron con ella, llenando sus redes sociales con mensajes de cariño y apoyo, conociendo la difícil situación de angustia y dolor que actualmente está atravesando Ingrid Grudke al hacerse públicas las escandalosas situaciones que detonaron la separación con el empresario Martín Colantonio.

“Vuelvo a agradecer tanto mensajes de amor. Lo valoro mucho y me hace bien leer todo lo que me escriben, me dan fuerza y me siento muy querida. Eso me da mucha paz porque sé que algo en esta vida hice bien”, exclamó la fisicoculturista en el mensaje que acompañó en la foto de la historia de Instagram que compartió con sus seguidores.

El mensaje que compartió con sus fans la modelo desde sus redes. Foto: Instagram @ingridgrudke

“Se burlaron y jugaron con mi esencia, y eso me duele mucho. Pero todo pasa. No seré la primera ni la última persona a la que le pase algo similar. Cada uno tiene su tiempo de recuperación, y estoy en paz conmigo porque mis actitudes siempre fueron sinceras y transparentes", explicó Ingrid Grudke con una notable carga emocional en sus palabras.

Andrea, la sobrina política de Ingrid Grudke con la que su expareja la engañó. Foto: captura de video El Trece

Por último, cerró el emotivo mensaje a sus fans que siempre le demostraron su incondicional apoyo luego de la separación, agregando: “Tendré mis errores como todo humano pero digo mi camino por este mundo que sigue dentro de los valores del amor, respecto, empatía, lealtad, amistad y familia".