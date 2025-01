A dos meses de que Julieta Navarro anunciara su separación, Lucas Jerez se mostró con su nueva novia: ¿quién es?

A principios de noviembre del año pasado, Julieta Navarro sorprendió a todo el mundo al confirmar en Desayuno Americano su separación de Lucas Jerez, con quien estuvo casada por más de diez años.

"Pienso desde mi experiencia que hay gente con más herramientas y gente con menos herramientas. No sabés que hacer con lo que te está pasando, qué hacer, qué decisiones tomar y entiendo que si o si terminas hiriendo", abrió su corazón Navarro en el ciclo que conduce Pamela David por canal América.

Esto fue lo que dijo Julieta Navarro en Desayuno Americano sobre su separación de Lucas Jerez

En el programa, la ex Reina de la Vendimia reveló el motivo de su ruptura: "Hoy estoy bien, es difícil aceptar un desamor, un engaño. Fue una separación inesperada pero también uno tiene que aceptar que también hay cuestiones que arrancan y terminan. Es difícil entenderlo porque uno desearía una segunda oportunidad o pelearla".

"Terminó una historia hermosa, quizás no terminó de la mejor manera o no de la manera en la que uno espera. Me separé hace dos meses y no soy una persona rencorosa pero si sufro y estoy en un duelo gigante. Tengo 39 años y hace 20 años que estoy en pareja", expresó la panelista.

Daysi Lesteyme es la nueva novia del periodista. Créditos: Instagram Daysilesteyme.

Mientras Julieta se encuentra rehaciendo su vida, Jerez se muestra muy enamorado de su nueva novia, Daysi Lesteyme. Hace pocos días, la joven compartió algunas postales románticas junto al periodista en su cuenta de Instagram, además de que en una de sus historias destacadas tiene varias imágenes con Lucas. En las publicaciones que hace cada uno por su lado también se dejan tiernos mensajes.

La joven tiene 32 años y es de Corrientes. Créditos: Instagram Daysilesteyme.

Lesteyme tiene en sus historias destacadas varias fotos con Jerez. Créditos: Instagram Daysilesteyme.

¡Mucho amor!. Créditos: Instagram Daysilesteyme.

Daysi, tiene 32 años; es oriunda de Goya, Corrientes; fue Reina Nacional del Surubí en 2009; y se desempeña como maestra.