La carrera de Tini: de Patito Feo, a Disney y a ser una estrella mundial

Si uno se encontrara, sin mediar contexto, con un resumen de la carrera de Martina Tini Stoessel, y por algún extraño motivo no conociera el rostro ni su nombre, sería difícil de creer que se trata de una persona de apenas 27 años. Efectivamente, la actriz, cantante y bailarina nació en San Isidro el 21 de marzo de 1997, y su vinculación con el arte, especialmente la música, no tardó en aparecer.

Mucho antes de que su rostro apareciera por primera vez en la televisión, y cuando ni siquiera había terminado la educación primaria, Tini comenzó a estudiar distintos disciplinas e instrumentos. Canto, piano, comedia musical, teatro y danza formaron su parte artística, mientras su colegio le permitía también manejar el idioma italiano e inglés. No era sorpresa considerando que su padre era un reconocido director y productor televisivo, que ya había trabajado con importantes canales y era cercano al ámbito artístico.

Violetta, el primer éxito de Tini. /Foto: Disney+

La curiosidad rápidamente se convirtió en oficio. Y su ascenso, por supuesto, no podía ser más que meteórico. Su primera aparición en televisión se dio en la serie Patito Feo, otro éxito infanto-juvenil que se transmitió por Disney Channel. Era un anticipo de lo que vendría, ya que en 2012 se estrenó la serie Violetta, donde Tini interpretó al personaje principal, Violetta Castillo. Ella apenas tenía 15 años, y fue seleccionada luego que el canal rechazara una propuesta de su padre de otra serie con el tono de la que al final sí se produjo.

Tini cuenta sobre su vida y su paso por Violetta

Con Violetta, Tini pasó de ser una actriz juvenil talentosa a ser una de las figuras más queridas por parte del público adolescente y de los niños del país. Además, se encargó de interpretar muchas de las canciones de la serie, y empezó a demostrar que la música era también un área donde podía destacarse. Las tres temporadas la llevaron a recorrer decenas de lugares en el mundo, y a transformarse en una de las estrellas de Disney a nivel mundial.

Por si fuera poco, en 2013, cuando apenas tenia 16 años, grabó las versiones en español e italiano de la canción "Let it go", de la película Frozen, uno de los éxitos de taquilla más importante del cine animado de los últimos años.

Violetta la llevó a dar recitales frente a decenas de miles de personas

La joven carrera de la argentina se enfrentaba a su primer dilema: cómo salir de la figura de "estrella de Disney" y acaparar otro público. Siempre rodeada por un equipo de trabajo muy inteligente, la transición no fue abrupta.

Con la película "Tini: El gran cambio de Violetta", se daba cierre a la etapa y se anticipaba lo que vendría. Este quiebre vino acompañado de un lanzamiento de su carrera musical en solitario, donde lanzaría sus primeros sencillos acercándose a los géneros del momento, como el pop, el trap, el reggaetón y la cumbia. El nombre de su primer disco daba inicio a la nueva era: Tini.

Claro que la exposición no es sencillo y más siendo tan chica. Tini contó en una entrevista cómo vivió esta etapa. "Fui pasando por muchos procesos, fui entendiendo a poco todo lo que pasó. Ahora veo esa situación tan loca que vivi siendo tan chica y también entiendo muchas cosas de mi personalidad, de mi forma de ver la vida, de mi forma de pensar o de mi forma de actuar. Vivó algo muy particular y tuve mis momentos, pero leer o saber que es lo que piensan de vos al principio empezó siendo un poco chocante que todo el mundo hable de tu vida, de tu familia"-

Cómo comenzó Tini su carrera musical

Su primera gira como artista solista en Europa no bastó, y al poco tiempo sacó su primer sencillo que terminó como número uno en las listas nacionales, titulado "Princesa". Su relación con Sebastián Yatra potenció su llegada en otros puntos de Latinoamérica, y además fue convocada a ser coach en La Voz Argentina, siendo la más joven en la historia del reality a nivel mundial en ocupar ese rol. Con Princesa, Tini logró su primer número uno. /Foto: Vevo

Con Tini, Tini, Tini, su tercer álbum de estudio, reafirmó su figura y se afianzó como una de las artistas nacionales más exitosas. Su acercamiento a los géneros urbanos permitieron explotar su faceta más sensual, y su madurez también se reflejó en sus composiciones que incluían también profundas letras y reflexiones.

Mirá uno de los videos de Tini de "Un mechón de pelo"

Lejos de llegar al techo, su quinto álbum (tras otro éxito con Cupido, estrenado en 2023) le trajo nuevos desafíos. Mientras retoma su faceta actoral, con una serie que fue filmada en México hace unos meses, de la que aún se sabe poco, Un mechón de pelo trajo a la Tini más visceral de todas. Otra sólida presentación y muestra de talento que la llevaron a compartir escenario con Coldplay, tras la canción que hizo en colaboración con el grupo liderado por Chris Martin, titulado "We Pray".

Mirá el video de Tini junto a Coldplay

Llenar nueve Luna Park seguidos, seis recitales en el Hipódromo de Palermo, tres Premios Gardel, dos Martín Fierro, más de un millón de copias digitales vendidas, 21 millones de seguidores en Instagram, cuatro años la artista argentina más escuchada de Spotify, películas, series y hasta un libro. Todo a los 27 años y un futuro que seguro le reglará aún más a los incontables fanáticos que se encuentran alrededor del mundo.