Mirtha Legrand reveló cómo surgió su frase más famosa

En una de sus recientes emisiones, Mirtha Legrand, la icónica figura de la televisión argentina, reveló el origen de una de sus frases más emblemáticas: “Como te ven, te tratan”. Durante la velada del sábado por la noche en su programa La noche de Mirtha, la diva sorprendió a todos al contar cómo nació este célebre latiguillo, revelando un inesperado aporte de José María Listorti.

Los invitados de La noche de Mirtha.

La revelación ocurrió en el contexto de una conversación con Marta González, quien compartió el set con Abel Pintos, Pía Shaw y Betiana Blum. Mientras se discutía la obra de teatro Madre hay una sola, en la que González participa junto a Lorena Paola, la actriz mencionó cómo se cita la famosa frase de Legrand: “Señores, no se peleen, no discutan porque la vida es corta y vale la pena ser vivida. Y recuerden, lo que no es puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Si te ven mal, te maltratan, y si te ven bien, te contratan”.

Ante la sorpresa de la audiencia, Mirtha Legrand explicó que la parte final de la frase, “te contratan”, fue una adición suya. “Lo de contratan lo agregué yo, es mi cosecha”, confesó, causando asombro entre los presentes, incluyendo a la propia Marta González. La actriz expresó su sorpresa al descubrir que el resto de la frase también era original de Legrand.

Abel Pintos, intrigado, preguntó si la frase completa era creación de Mirtha. La respuesta de la conductora fue afirmativa: “Sí. Solo fue saliendo”. Aunque más tarde, Legrand recordó que la última parte, “te contratan”, le fue sugerida por José María Listorti. “Me tendría que cobrar por eso. Lo digo despacito porque él me dijo un día ‘yo tendría que cobrar por esto’”, relató Legrand entre risas.