Las sentidas palabras que le dedicó Mirtha Legrand a Selva Alemán tras su repentina muerte

La inesperada muerte de Selva Alemán desató una gran conmocion, y este sábado Mirtha Legrand le dedicó en su programa unas sentidas palabras a la actriz, a la vez que compartió detalles de una charla que tuvo con Arturo Puig, quien fuera durante casi medio siglo pareja de la fallecida actriz.

Mientras dialogaba con sus invitados Abel Pintos, Marta González, Betiana Blum y Pía Shaw; la conductora quiso dedicarle unos minutos de La noche de Mirtha (El Trece) a la memoria de Selva Alemán.

“Chicos, no podemos dejar de recordar a Selva, que se nos fue… pobrecita. Me da una pena enorme, yo no era íntima amiga de ella, pero salíamos a comer. Ella lo cuidaba al marido, yo creo que hasta le cortaba la carne. Salíamos a los restaurantes con los Rottemberg”, comenzó Mirtha Legrand.

Luego la diva remarcó que Selva Alemán "era un ser adorable y una gran actriz”. En tanto que Marta González agregó: “Con Selva fuimos amigas desde los 14 años, desde la pubertad, de hablarse todos los días por teléfono. Muy unidas”.

En tanto que el momento más emotivo llegó cuando Mirtha Legrand reveló que habló con Arturo Puig, marido de Selva Alemán. “Me llamó y me dijo ‘ahora cuando subo al dormitorio es terrible’. Dice que tuvo un primer infarto, y llamaron a la ambulancia. La revisaron y ahí deberían haberla llevado al sanatorio… después la llevaron, y hubo un segundo infarto”, explicó la conductora.

Por último, Legrand dedicó un brindis a la memoria de Alemán. “Ellos tendrían que haber estado hoy con nosotros. Vamos a levantar la copa por Arturo y por Selva. Selva estará siempre con nosotros, siempre, siempre”, destacó la diva.