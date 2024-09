La reacción de Victoria Onetto cuando una periodista le preguntó por su relación con Alberto Fernández

Alberto Fernández quedó involucrado en varios escándalos personales por la denuncia de violencia de género de Fabiola Yañez, su expareja, por el video filtrado de Tamara Pettinato y por la foto que le envió Victoria Onetto sin ropa interior.

Durante la última semana en LAM, el ciclo conducido por Ángel de Brito, se habló del tema, comenzando primero sobre cómo habían tratado el tema otros colegas, evitando dar nombres, principalmente por lo mencionado anteriormente de que no existen acusaciones formales del hecho.

Yanina Latorre fue una de las más enfáticas al hablar del video sexual que incluiría a Victoria Onetto

Yanina Latorre fue una de las más enfáticas al hablar del video sexual que incluiría a Victoria Onetto, funcionaria del gobierno de la provincia de Buenos Aires, con el ex presidente Alberto Fernández. Además, comentaron que ella ya está al tanto de que existe el video, y qué fue lo que le dijo a su marido para justificar su conducta.

La panelista dijo que la actriz le dijo a su marido que el ex mandatario "la acosaba", y que por ello había terminado estando con él. Sin embargo en el programa se apuraron en aclarar que, en el supuesto video, no se la ve incómoda ni mucho menos, sino jugando con Fernández.

Los videos, que no sería sólo el de Victoria Onetto sin ropa, están en principio en poder de la Justicia, y se dice que los mismos no han sido publicados porque forman parte de la causa de violencia de género y de la cuál aún los mismos no serían parte de ese delito.

Así reaccionó Victoria Onetto cuando le consultaron por Alberto Fernández

Cande Mazzone, la cronista que es parte del ciclo LAM, encontró a Victoria Onetto por la calle y la interceptó consultándole por la foto que se filtró enviada al exPresidente.

La notera le preguntó en reiteradas oportunidades y de distintas maneras sobre este video. "¿No querés hacer uso del derecho a réplica"? fue una de las consultas con respeto de la periodista a lo que Victoria Onetto no dio gesto alguno y se subió a un ascensor.

"Puede no hablar. Puede decir que el video es mentira o si se sintió acosada, puede decirlo también", opinó De Brito cuando regresaron a piso después de haber puesto al aire el video de Onetto negándose a hacer cualquier tipo de declaración.