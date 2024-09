Linkin Park regresa con una vocalista femenina tras la pérdida del legendario Chester Bennington

Linkin Park, una de las bandas más icónicas del rock alternativo y nu-metal, regresó al escenario luego de una pausa de siete años. Este largo silencio fue motivado por el trágico fallecimiento de su vocalista Chester Bennington en 2017, un hecho que dejó en suspenso el futuro de la agrupación. Sin embargo, después de largos años de luto, expectativas y especulaciones, la banda confirmó su regreso, marcado por importantes cambios en su formación y la confirmación de nuevo material.

Foto: Instagram @linkinpark

El tan esperado regreso de Linkin Park fue anunciado oficialmente este jueves 5 de septiembre durante una transmisión en vivo desde los estudios Warner en Londres, luego de un misterioso conteo regresivo que llenó a todos sus seguidores con gran curiosidad. El evento, que fue seguido por millones de personas alrededor del mundo, no sólo reveló los nuevos miembros de la banda, sino también la fecha de lanzamiento de su próximo álbum, "From Zero", previsto para el 15 de noviembre. Además, presentaron el sencillo "The Emptiness Machine", disponible ya en todas las plataformas de streaming.

Video: el segmento que Linkin Park compartió en sus redes sobre el nuevo sencillo, The Emptiness Machine:

Nuevas caras en Linkin Park

A los integrantes originales Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix y Joe Hahn se sumaron dos caras nuevas que llamaron profundamente la atención.

El anuncio más significativo fue, sin duda, la incorporación de la cantante Emily Armstrong, líder de la banda Dead Sara, quien a partir de ahora asumirá el rol de vocalista principal. Armstrong es conocida por su potente voz y presencia escénica. A ella se suma Colin Brittain, un baterista y productor que ha trabajado con bandas como Papa Roach y All Time Low, tomando el lugar de Rob Bourdon, miembro fundador de la banda. Según Mike Shinoda, cofundador de Linkin Park, Bourdon decidió alejarse para enfocarse en su vida personal: "Rob nos dijo hace algunos años que quería poner distancia entre él y la banda. Lo entendimos, ya era evidente", explicó Shinoda en una entrevista reciente con Billboard.

La llegada de Armstrong y Brittain marca una nueva etapa en la trayectoria de Linkin Park, banda que ha sido reconocida tanto por su capacidad de reinvención como por la profundidad emocional de sus letras. "Nos sentimos realmente empoderados con esta nueva alineación y con la música vibrante y energizada que hemos creado juntos", comentó Shinoda. Este renacimiento de la banda fue recibido con una mezcla de emociones por parte de los soldiers (fanáticos de Linkin Park), quienes aún lamentan la pérdida de Bennington. Algunos fans se mostraron reacios y compararon inevitablemente su estilo con el de Bennington, comentando que ella incluso "se esfuerza en querer imitarlo", mientras que otros recibieron la incorporación de manera optimista y confiados en la elección de la banda, reconociendo también la necesidad de seguir adelante.

Joe Hahn, Brad Delson, Mike Shinoda, Emily Armstrong, Dave Farrell y Colin Brittain.

Foto: Billboard

"From Zero": un nuevo capítulo que nos remontará a los inicios

El próximo álbum de Linkin Park, "From Zero", será el primero desde One More Light (2017), el último disco en el que participó Bennington. Según explicó Mike, el título del álbum hace referencia a los inicios de la banda, cuando se llamaban Xero, y a este nuevo comienzo que están experimentando. "El título de este álbum se refiere a este humilde comienzo y al viaje que estamos emprendiendo ahora. Desde lo sonoro y lo emocional, trata sobre el pasado, el presente y el futuro, con nuestro sonido típico pero más nuevo y lleno de vida", señaló.

El primer sencillo del álbum, "The Emptiness Machine", ya está disponible, y los críticos elogiaron el regreso de la banda a su esencia. En palabras de Billboard, el álbum "vibra con energía renovada, una extensión dinámica de la estética multifacética de Linkin Park". Las canciones que se han adelantado recuerdan la agresividad del rap-rock que convirtió a la banda en un éxito de ventas; otras se refieren a épocas específicas, como el metal pulverizador de The Hunting Party de 2014 o el rock alternativo atmosférico de A Thousand Suns de 2010. En general, transmiten una sensación de ritmo y urgencia, como si los miembros de la banda se negaran a aflojar o a cancelar un momento de su gran regreso”.

Un regreso a lo grande

Para acompañar el lanzamiento de "From Zero", Linkin Park confirmó una gira mundial que comenzará en septiembre y se extenderá hasta noviembre. El tour incluirá seis conciertos únicos en ciudades clave como Los Ángeles, Nueva York, Hamburgo, Londres, Seúl y Bogotá. Las fechas ya confirmadas son las siguientes:

11 de septiembre, 2024: Kia Forum – Los Ángeles, EE.UU.

16 de septiembre, 2024: Barclays Center – Nueva York, EE.UU.

22 de septiembre, 2024: Barclays Arena – Hamburgo, Alemania

24 de septiembre, 2024: The O2 – Londres, Reino Unido

28 de septiembre, 2024: Inspire Arena – Seúl, Corea del Sur

11 de noviembre, 2024: Coliseo Medplus – Bogotá, Colombia

Los miembros del club de fans "LP Underground" tendrán acceso a la preventa de boletos desde el 6 de septiembre, mientras que la venta general comenzará el 7 de septiembre en el sitio web oficial de la banda. Foto: Instagram @linkinpark

En cuanto al legado de Chester Bennington

La incorporación de Emily Armstrong como nueva vocalista generó diversas reacciones entre los fanáticos de Linkin Park. Algunos la ven como una digna sucesora de Bennington, mientras que otros expresan su nostalgia por el legendario líder de la banda. Armstrong, sin embargo, se mostró consciente de la responsabilidad que implica ocupar ese lugar, y declaró que su intención es honrar la memoria de Chester mientras aporta su propia voz y estilo a la banda.

"Chester dejó un legado profundo y es imposible reemplazarlo, pero siento una profunda admiración y respeto por lo que él y la banda lograron. Mi objetivo es ser parte de este nuevo capítulo de Linkin Park con el máximo respeto por su historia", comentó Armstrong en una reciente entrevista.

El regreso de Linkin Park, con nuevos miembros y nueva música, marca de manera definitiva el inicio de un nuevo capítulo lleno de desafíos para la banda. Si bien la pérdida de Chester Bennington sigue siendo un punto doloroso tanto para los miembros como para los seguidores, la decisión de seguir adelante ha sido vista como un tributo al legado del cantante. Con "From Zero", Linkin Park busca reconectar con sus antiguos fans y al mismo tiempo atraer a una nueva audiencia, todo mientras continúan su evolución musical.

El futuro de Linkin Park está lleno de incertidumbres, pero también de posibilidades. Su capacidad para reinventarse y enfrentar la adversidad es una muestra de su resiliencia y de la conexión emocional que han logrado construir con millones de personas en todo el mundo. Más allá de estar a favor o en contra de las nuevas incorporaciones, no cabe duda de que será interesante ver cómo evoluciona la banda en los próximos meses.