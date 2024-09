El exorbitante monto que Morena Rial habría cobrado para revelar el sexo de su bebé

El productor Pepe Ochoa contó que Morena Rial, la hija del conductor estrella de América TV, arregló un importante monto para dar la nota en la que reveló el sexo y el nombre de su próximo hijo.

La noticia la dio a través de zoom para el programa Mañanísima, que se emite por El Trece. El ciclo es conducido por Carmen Barbieri y Ángel de Brito dijo que se trató de una nota paga, aunque anticipó que no sabía el monto.

Pepe Ochoa dio a conocer lo que Morena habría cobrado

Allí, intercedió rápidamente Ochoa, quien dijo que el sí sabía. "A mí me cuentan... voy a decirlo en potencial para no comerme un juicio: habría cobrado 400 mil pesos" señaló, ante la atónita mirada de sus compañeros de trabajo.

De Brito no quedó del todo convencido y le dijo que podía ser una mentira. Pero Pepe estaba convencido y dijo "Esta fuente no me miente, siempre dice la posta, me cuenta que al principio ella quería negociar, ellos no querían. Y ella les dice: 'páguenme 400 mil pesos y yo les doy la primicia del sexo y del nombre'".

Morena espera a su segundo hijo varón

Luego de su primer hijo, Francesco, quien nació en 2019, Morena Rial tendrá un segundo hijo, esta vez con Matías Ogas, su nueva pareja. “Es varón y se va a llamar Amadeo Ogas. Yo quería un varón, no quería una nena” había dado la primicia la joven en la mencionada entrevista a Carmen Barbieri. Según dijo, estaban esperando porque querían que fuera su propio hijo Francesco quien anunciara la noticia, aunque no terminó sucediendo.