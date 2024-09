El desagradable percance que sufrió Pamela David con un vestido de alta costura

En la previa de un viaje al exterior, Pamela David sufrió un desagradable percance con un vestido de alta costura, y compartió desde sus redes sociales los detalles del episodio en cuestión.

La conductora estaba en el Atelier Pucheta Paz con su perro, Tinto, cuando descubrió que la mascota orinó sobre la prenda de diseño. A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Pamela David ilustró la particular travesura del animal y ensayó una explicación sobre el suceso.

La figura de canal América estaba por probarse el vestido de fiesta cuando se percató de la sorpresa. "¡Tinto que le hiciste a mi vestido de Pucheta!", escribió en el epígrafe del posteo en las redes sociales.

En tanto que en el video, se la escucha a Pamela David explayándose con los diseñadores de la tienda sobre el comportamiento de su perro. "Toda la cuadra, antes de subir, lo tuve en los arbolitos. Pero debe sentir olor a perro", supuso la conductora.

Un poco más tarde, en complicidad con sus seguidores, Pamela David profundizó desde las redes sociales sobre la conductra de su mascota: "Nunca hizo algo así, él sabe que se viene un viaje. Lola se fue a Villa Gesell, Feli se fue a Porto para fin de curso y ahora que ve que estoy armando la valija, me meó el vestido. Él quiere ir a Grecia a ver a sus primas, no entiende que no lo llevemos".