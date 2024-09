Se conoció el motivo por el qué Moria Casán se ausentará de los Martín Fierro

El próximo lunes se realizará la entrega de los Premios Martín Fierro en el Hotel Hilton y todos los ojos se posarán sobre las figuras invitadas, sus looks y los ganadores.

Pero, como toda edición de los premios a la televisión, esta no es la excepción y ya tiene una polémica previa. Es que este miércoles se conoció que habrá una ausente muy importante como lo es Moria Casán.

El periodista Fefe Bongiorno, en El ejército de LAM, el programa que conduce junto a Pepe Ochoa en Bondi Live, confirmó la noticia de la ausencia de “La One” en los Martín Fierro.

Moria Casám estaba ternada como Mejor Jurado

"La figura nominada a los Martín Fierro que no asistirá a la ceremonia es la señora Moria Casán, que está nominada en la categoría Mejor jurado", explicó el periodista.

Su decisión sorprende ya que tiene una excelente relación con Luis Ventura, presidente de APTRA, y porque suele ser una fija en cada una de las entregas brillando en la cena y en la alfombra roja.

Moria Casán es una de las máximas figuras de la televisión argentina

Fefe Bongiorno reveló que, tras preguntar las razones, su ausencia se debe simplemente a que quiere descansar. ."Consulté por qué no va ¿y sabés lo que me dijeron? No va porque es su día libre", precisó Fefe.