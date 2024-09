Yuyito González opinó sobre la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei: ¿Qué dijo?

Este domingo, Javier Milei fue entrevistado por Susana Giménez. Además de hablar de temas referidos a su presidencia, el mandatario abrió su corazón y dialogó con la diva sobre su relación con Yuyito González, con quien está en pareja desde mediados de agosto.

El presidente confesó que el flechazo se produjo en la presentación de su libro en el Luna Park a fines de mayo. Sin embargo, comentó que ya había quedado impactado con su belleza cuando vio una nota que le hicieron en un programa conducido por Jorge Rial.

La nota fue emitida este domingo en el programa de la diva. Créditos: Prensa Telefe.

"Lo más maravilloso es que he tenido la posibilidad de conocerla. Es mucho mejor de lo que yo la había idealizado. Es una relación verdaderamente hermosa", afirmó Milei.

El clip fue compartido este lunes en Empezar el Día, programa que conduce Yuyito González. Cuando terminaron de mostrar el video, la exvedette opinó sobre las declaraciones de su pareja en el programa de Susana Giménez.

Esto fue lo que dijo Yuyito González sobre la entrevista de Susana Giménez a Javier Milei

"Muy fuerte. La verdad les digo que me toca el corazón, la emoción y la mente. Qué bárbaro esto, que lindo. Aparte compartirlo con todo un país... la verdad es que es muy fuerte", comenzó diciendo la actriz.

"Esto que dijo Javier a mí también me hizo pensar. Primero reacciono, porque soy un ser humano. Y después de la reacción, que tengo un pensamiento, después empiezo a bajar y digo: 'che, la verdad que esto me compensa tanto bullying que me hacen'. ¡Es increíble! Pero no solamente el público de redes, que pueden ser trolls, sino que cambió mucho la relación del medio periodístico de programas para conmigo. Es como que fueron muchísimos años de compartir, todo buena onda, y de pronto todo se transformó en una toxicidad total. Y bueno, yo lo tengo que asimilar también", reflexionó González.